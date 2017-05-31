ВБ: До 15% малых и средних предприятий в развивающихся странах имеют постоянную кредитную линию (версия 3)

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БАКУ /Trend/ - На сегодняшний день всего 14 процентов малых и средних предприятий в развивающихся странах имеют постоянную кредитную линию или ссуду, сказал в среду специалист по глобальным обеспеченным сделкам группы Всемирного банка (ВБ) Мурад Султанов в ходе региональной конференции на тему "Реформы в сфере обеспеченных сделок: прогресс и проблемы" в Баку.

"На сегодняшний день в развивающихся странах насчитывается 400 миллионов малых и средних предприятий. Почти 50 процентов из них являются необслуживаемыми или недостаточно обслуживаемыми и только 14 процентов имеют постоянную ссуду или кредитную линию", - сказал Султанов.

Существенные проблемы с доступом к финансированию, по его словам, наблюдаются в странах Африки и Ближнего Востока, но данная проблема является насущной и в регионе Европы и Центральной Азии, куда входит и Азербайджан.

"Примерно 35 процентов компаний, опрошенных в регионе, недополучают кредиты. Всего 25 процентов предприятий привлекли какую-либо кредитную линию от финансовых организаций. Кроме того, на сегодняшний день финансовые организации требуют под кредит крупное обеспечение в виде недвижимости. Сегодня соотношение между суммой кредита и залога в регионе составляет 220 процентов, что является самым высоким показателем по сравнению с другими регионами", - сказал Султанов.

По его словам, исследования показывают, что стандартный портфель активов малых и средних предприятий состоит, как правило, из движимого имущества.

"Сюда входят дебиторская задолженность, автотранспортные средства и так далее. Недвижимость составляет всего около 20 процентов активов МСП. А банки на сегодняшний день принимают под обеспечение в основном недвижимость, что связано с пробелами в законодательстве", - отметил Султанов.

Он считает, что реформы в данной сфере положительно скажутся на развитии кредитования в целом. "Принятие движимого имущества в качестве залогового обеспечения позволяет значительно снизить процентные ставки по кредитам. Это помогает диверсифицировать кредитный портфель, усилить конкуренцию на финансовых рынках и, конечно же, расширить доступ МСП к финансовым средствам", - сказал Султанов.

В начале мая Милли Меджлис (парламент) Азербайджана ратифицировал закон “Об обременении движимого имущества”. Закон позволит упростить использование различного инвентаря, оборудования и других движимых объектов в качестве залога при получении кредита. Он отражает вопросы продажи предмета обременения, распределения полученных при этом доходов, правила регистрации движимого имущества в соответствующем реестре и другие вопросы.

В то же время закон предусматривает внедрение с первого декабря 2017 года реестра движимого имущества в Азербайджане. Реестр движимого имущества, где будет храниться информация о движимых объектах, позволит, например, любой кредитной организации перед принятием объекта в качестве залога проверять, не является ли этот объект залоговым объектом для другого займа.

В рамках закона будет создан специальный портал, с помощью которого любой желающий сможет зарегистрировать свое движимое имущество и впоследствии использовать его в качестве залога. Движимое имущество могло и ранее использоваться в качестве предмета залога, однако из-за отсутствия достаточной информации кредитные организации предпочитали не идти на подобный риск, ведь не всегда можно установить, кому на самом деле принадлежит это имущество, является ли оно уже предметом залога.

(Автор: Анвар Мамедов)