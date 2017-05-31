Страховые компании Азербайджана увеличили выплаты на 12%

31 мая 2017 15:41 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В январе-апреле 2017 года страховые компании (СК) Азербайджана собрали премии на 192,17 миллиона манатов, что на один процент меньше показателя первых четырёх месяцев 2016 года, следует из отчёта Палаты надзора над финансовыми рынками, обнародованного в среду.

Выплаты СК за тот же период составили 75,3 миллиона манатов, что на 12 процентов больше, чем в январе-апреле прошлого года.

Сборы по добровольному страхованию выросли на 9,62 процента, до 140,8 миллиона манатов, выплаты - на 12,14 процента, до 57,75 миллиона манатов.

По обязательным видам страхования сборы компаний снизились на 17 процентов, составив почти 53,4 миллиона манатов, а выплаты увеличились на 9,3 процента - до 17,6 миллиона манатов.

В Азербайджане действует 21 страховая компания.

Официальный курс на 31 мая составляет 1,702 AZN/USD.

(Автор: Азад Гасанли)

Твиттер: @AzadHasanli

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