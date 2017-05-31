МАК и Турция подписали авиационное соглашение в Баку

БАКУ /Trend/ - Межгосударственный авиационный комитет (МАК) и Генеральный директорат гражданской авиации Турции 30 мая подписали Меморандум о взаимопонимании в области лётной годности в штаб-квартире Межгосударственного совета по авиации и использованию воздушного пространства в Баку, говорится в сообщении МАК, распространенном в среду.

Как отмечается, меморандум стал результатом длительной работы по взаимному изучению стандартов и процедур сторон, направленных на обеспечение безопасности полётов гражданских воздушных судов. Настоящий меморандум преследует цель укрепления и развития сотрудничества между сторонами в этой сфере.

"Меморандум закрепляет намерение сторон подписать рабочие процедуры по сертификации воздушных судов, подготовка которых ведётся авиарегистром МАК и Департаментом лётной годности генерального директората гражданской авиации Турции. В частности, это позволит реализовать проект поставки российских вертолётов Ка-32А11ВС в Турцию, заинтересованность в котором была ещё раз подтверждена турецкой стороной. Вертолёт Ка‑32А11ВС имеет действующий сертификат Авиарегистра МАК и EASA, благодаря чему вертолёт с успехом эксплуатируется во многих государствах Европы и мира. Особенно востребован в последнее время его «противопожарный» вариант", - говорится в сообщении..

Стороны выразили уверенность в дальнейшем плодотворном сотрудничестве как в области лётной годности, так и в других областях обеспечения безопасности полётов.

(Автор: Максим Цурков)