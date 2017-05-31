Торговая миссия США в октябре посетит Азербайджан

БАКУ /Trend/ - Торговая миссия США 16-18 октября 2017 года посетит Азербайджан, сообщает в среду Американо-азербайджанская торговая палата (USACC).

В состав делегации войдут представители малых и средних компаний, действующих в сферах сельского хозяйства, авиации и космоса, банковской и финансовой деятельности, химии и нефтехимии, образования, энергетики, пищевой промышленности, IT, строительства, транспорта и логистики и в других секторах.

"Учитывая приоритетность диверсификации экономики, миссия будет включать в себя представителей передовых и прогрессивных отраслей. Основная цель - ознакомить американские компании, не присутствующие на азербайджанском рынке, с ним. Это позволит представителям 15-20 американских компаний познакомиться с условиями на азербайджанском рынке", - говорится в сообщении.

По данным Государственного таможенного комитета Азербайджана, товарооборот с США в январе-апреле составил почти 97,53 миллиона долларов, из которых 95,98 миллиона долларов пришлись на импорт американской продукции.

(Автор: Анвар Мамедов)