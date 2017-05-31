Азербайджан ускоряет создание свободных экономических зон (версия 2)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду подписал распоряжение об ускорении работ по созданию свободных экономических зон.

Согласно распоряжению, с целью ускорения создания свободных экономических зон создана рабочая группа в составе из 11 членов. Руководителем рабочей группы назначен вице-спикер Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Валех Алескеров.

Члены рабочей группы:

Инам Керимов - председатель Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям;

Эмин Гусейнов - заместитель министра финансов;

Ниязи Сафаров - заместитель министра экономики;

Азер Джафаров - заместитель министра юстиции;

Сахиб Алекберов - заместитель министра по налогам;

Ильгар Рагимов - заместитель министра труда и социальной защиты населения;

Шахин Багиров - заместитель председателя Государственного таможенного комитета;

Парвиз Мусаев - заместитель начальника Государственной миграционной службы;

Афган Нагиев - начальник Береговой охраны Государственной пограничной службы;

Шахмар Мовсумов - исполнительный директор Государственного нефтяного фонда;

Талех Зиядов - Генеральный директор ЗАО "Бакинский международный морской торговый порт".

Рабочей группе поручено в течение трех месяцев, проведя экспертизу законопроекта, подготовленного в связи с созданием свободных экономических зон, подготовить и представить Президенту Азербайджана окончательный вариант документа, обеспечивающий сбалансированный учет интересов государства и законных интересов инвесторов; представить предложения по основным условиям контрактов, которые с целью развития свободных экономических зон будут заключены с иностранными инвестиционными (девелоперскими) компаниями, имеющими опыт в данной сфере.