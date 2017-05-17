SOCAR бурит новую скважину на старейшем месторождении на Каспии

17 мая 2017 14:36 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Азербайджанская Госнефтекомпания SOCAR будет добывать дополнительно около 3,65 тысячи тонн нефти и 365 тысяч кубометров газа ежегодно за счет ввода в эксплуатацию новой скважины, которая бурится на морском месторождении "Нефтяные камни", говорится в сообщении SOCAR, размещенном на официальном сайте компании в среду.

Проектная глубина скважины составляет 1900 метров, ежесуточный дебет ожидается на уровне 10 тонн нефти и тысячи кубометров газа.

В январе-марте 2017 года SOCAR добыла на офшорных и оншорных месторождениях страны 1,85 миллиона тонн нефти против 1,9 миллиона тонн, добытых за аналогичный период 2016 года.

В 2016 году SOCAR добыла 7,52 миллиона тонн нефти против 8,16 миллионов тонн, добытых в 2015 году. Всего в Азербайджане в прошлом году объем добычи нефти составил 41,03 миллиона тонн против 41,58 миллиона тонн, добытых за 2015 год.

В состав SOCAR входят предприятия по добыче нефти и газа на море и суше - ПО "Азнефть"; предприятия химической промышленности, объединенные в компании "Азерикимья"; ПО "Азеригаз", занимающееся распределением в республике добытого газа; нефте- и газоперерабатывающие предприятия, сервисные компании, учреждения, занимающиеся геофизическими и буровыми работами.

(Автор: Максим Цурков)

Твиттер: @MaksimTsurkov

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