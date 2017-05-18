IHRDC проведет тренинги для сотрудников проекта TANAP

БАКУ /Trend/ - Международная корпорация по развитию людских ресурсов (IHRDC) заключила контракт на предоставление своих учебных решений лицам, занимающимся эксплуатацией, техобслуживанием и интегрированностью Трансанатолийского газопровода (TANAP), сообщает в четверг сайт IHRDC.

Согласно контракту, IHRDC предоставит комбинированный пакет своих предложений по обучению, включая услуги по оценке компетентности и развитию, программное обеспечение CMS Online и его компьютерное (электронное) обучение, которое будет включать в себя специальные учебные модули, созданные специально для проекта TANAP.

10-месячный контракт представляет собой ключевой компонент программы по развитию человеческого капитала и стратегии управления талантами для крупного инфраструктурного проекта трубопроводной компании, говорится в сообщении.

Кроме того, IHRDC обучит персонал TANAP управлять программой развития, обеспечивая передачу навыков и долгосрочную устойчивость программы.

IHRDC является одним из мировых лидеров в области подготовки кадров и повышения квалификации в области нефти и газа

Трубопровод TANAP будет проложен от грузино-турецкой границы до западной границы Турции, и предусматривает транспортировку газа с азербайджанского месторождения "Шах Дениз".

Первоначальная пропускная способность трубопровода TANAP, как ожидается, составит 16 миллиардов кубических метров газа в год. Около шести миллиардов кубометров будет поставляться в Турцию, а остальное - в Европу.

В Турцию газ попадет в 2018 году, а после завершения строительства Трансадриатического газопровода (ТАР) газ поступит в Европу приблизительно в начале 2020 года.

Состав акционеров TANAP выглядит следующим образом: SOCAR - 58 процентов, Botas - 30 процентов, BP - 12 процентов.

(Автор: Максим Цурков)

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