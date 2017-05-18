Президент Ильхам Алиев: Если бы мы не привлекли зарубежных партнеров к инвестированию в Азербайджан, то сегодня экономическое положение страны могло быть совершенно иным

БАКУ /Trend/ - Если бы мы не привлекли зарубежных партнеров к инвестированию в Азербайджан, то сегодня экономическое положение Азербайджана могло быть совершенно иным.

Об этом в четверг на церемонии открытия полупогружной буровой установки "Гейдар Алиев" в частности сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев.

«Сегодня знаменательный день в жизни нашей страны. Мы отмечаем сдачу в эксплуатацию новой полупогружной буровой установки. Сердечно поздравляю вас, весь азербайджанский народ по этому случаю. Это – историческое событие в нефтяной промышленности Азербайджана, так как до сих пор в Азербайджане не было построено столь крупной буровой установки. Поздравляю всех работников, сотрудников, принимавших участие в строительстве этой буровой установки, выражаю им признательность. Рад, что в Азербайджане построена такая гигантская установка», - сказал Президент Азербайджана.

Глава государства отметил, что абсолютное большинство участников строительства установки – граждане Азербайджана.

«Здесь мы видим успешную реализацию очередного проекта сотрудничества с зарубежными партнерами. Конечно, это – реальность, так как на протяжении многих лет Азербайджан успешно сотрудничает с зарубежными партнерами. Иностранные компании инвестируют Азербайджан. А в эту установку инвестиции вложены Азербайджанским государством. Доходы от нефти мы направляем, в том числе, на такие гигантские проекты. Средства, вложенные как Государственным нефтяным фондом, так и Государственной нефтяной компанией для реализации данного проекта, составляют примерно 1 миллиард долларов. То есть это свидетельствует о нашей силе и возможностях. А также демонстрирует, что нефтяная промышленность в Азербайджане успешно развивается. Когда иностранные компании инвестировали в Азербайджан, одно из наших основных условий заключалось в том, что данные инвестиции одновременно должны служить развитию нефтяной промышленности в Азербайджане. Чтобы в Азербайджане создавались рабочие места, наши работники получали высокую зарплату, повышали свой профессионализм, чтобы для них проводились учебные курсы, сегодня мы видим все это», - сказал Президент Ильхам Алиев.

Президент Азербайджана сказал, что сегодня граждане Азербайджана успешно участвуют во всех основных нефтяных проектах и приносят большую пользу как себе, так и стране.

«Создание этой буровой установки - историческое событие. Неслучайно, буровой установке присвоено имя великого лидера Гейдара Алиева. Гейдар Алиев является основателем современной нефтяной промышленности Азербайджана. Сегодня нефтяная стратегия Гейдара Алиева успешно реализуется. В 1994 году с подписанием «Контракта века» в нефтяной промышленности Азербайджана началась новая эра. Наряду с этим, еще в 1970-х годах под руководством Гейдара Алиева были предприняты важные шаги для нефтяной промышленности Азербайджана. В том числе в 1970-х годах по инициативе великого лидера началось строительство завода глубоководных оснований. Если бы в то время этот завод не был построен в Азербайджане, - вы, наверное, слышали, что были и другие варианты, - то такой завод был бы построен на других берегах Каспия. Благодаря вмешательству и усилиям Гейдара Алиева для строительства завода глубоководных оснований был выбран Баку. Сегодня этот завод играет незаменимую роль в развитии нашей нефтяной промышленности и страны в целом. То есть, еще в 1970-х годах модернизация нефтеперерабатывающих заводов, реализация других проектов служили развитию нефтяной промышленности в Азербайджане. Что же касается периода независимости, то если бы в 1994 году мы не привлекли зарубежных партнеров к инвестированию в Азербайджан, то сегодня, в целом, экономическое положение Азербайджана могло быть совершенно иным. Подписание в 1994 году «Контракта века» явилось историческим событием, я хорошо помню те дни. Мы участвовали в переговорах вместе с присутствующим на этой церемонии уважаемым Хошбахт муаллимом. Мы проводили переговоры в мае 1994 года в Стамбуле, а в июле-августе – в американском городе Хьюстоне с тем, чтобы обеспечить для Азербайджана наиболее приемлемые условия. В то же время сделать так, чтобы иностранные инвесторы не бежали, чтобы и для них создать хорошие условия. Считаю, что мы добились приемлемого варианта для обеих сторон. В результате напряженных переговоров в сентябре 1994 года был подписан «Контракт века», который сегодня успешно осуществляется. Не будь подписан «Контракт века», сегодня Азербайджан не мог бы добиться такого развития. Это должны знать все», - сказал глава государства.