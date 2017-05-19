Метаноловый завод SOCAR назвал объемы экспорта с начала года

БАКУ /Trend/ - Метаноловый завод азербайджанской госкомпании SOCAR с начала года произвел 56,61 тысячи тонн метанола, говорится в сообщении ООО SOCAR Methanol, распространенном в пятницу.

Согласно сообщению, передача с ноября 2016 года метанолового завода в управление SOCAR помогла с января текущего года восстановить производственный процесс на основе новых принципов структуры и управления.

"За счет проведенных работ по усовершенствованию в период с первого января по 15 мая 2017 года SOCAR Methanol произвела 56,61 тысячи тонн метанола. 99 процентов этого объема было направлено на экспорт в основном в Турцию, страны Западной Европы и Средиземноморья", - говорится в сообщении.

Компания также сообщила, что продолжает работы по анализу местного рынка.

Завод по производству метанола был построен компанией AzMeCo и является одной из крупнейших инвестиций в ненефтяной сектор Азербайджана. К продаже продукции завод по производству метанола - единственный на Южном Кавказе и в Центральной Азии - приступил с января 2014 года.

Годовая мощность завода по производству метанола составляет 720 тысяч тонн.

SOCAR приобрела завод у небанковской кредитной организации Aqrarkredit [управляет также проблемными активами Международного банка Азербайджана], которой был передан завод решением кабинета министров в качестве долга перед госорганизациями. Стоимость завода была оценена в 520 миллионов долларов.

(Автор: Максим Цурков)

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