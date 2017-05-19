Натиг Алиев: Нынешние цены на нефть устраивают всех производителей

БАКУ /Trend/ - С января текущего года в стоимости нефти установилась стабильность, и нынешние цены устраивают всех производителей, сказал министр энергетики Азербайджана Натиг Алиев на встрече с послом США в Азербайджане Робертом Секутой, говорится в распространенном в пятницу сообщении минэнерго.

В ходе встречи стороны обсудили ситуацию на мировых энергетических рынках в преддверии 172 заседания совета министров ОПЕК в Вене и провели обмен мнениями о влиянии экономических и политических факторов на цены на нефть и возможных шагах по добыче энергоресурсов в Иране, Ираке, Ливии, Саудовской Аравии, России и Казахстане.

Алиев и Секута обсудили договоренность России и Саудовской Аравии о продлении соглашения о сокращении добычи до конца марта следующего года и выразили мнение, что продление соглашения до конца текущего года является более целесообразным.

"Начиная с января, несмотря на небольшие ценовые изменения, в целом, стоимость нефти стабильна, и нынешние цены устраивают всех производителей", - сказал Алиев.

Он также добавил, что в настоящее время основной целью, стоящей перед Азербайджаном, является своевременное завершение проекта "Южный газовый коридор".

(Автор: Максим Цурков)