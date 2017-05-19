Натиг Алиев: Нынешние цены на нефть устраивают всех производителей

19 мая 2017 15:51 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - С января текущего года в стоимости нефти установилась стабильность, и нынешние цены устраивают всех производителей, сказал министр энергетики Азербайджана Натиг Алиев на встрече с послом США в Азербайджане Робертом Секутой, говорится в распространенном в пятницу сообщении минэнерго.

В ходе встречи стороны обсудили ситуацию на мировых энергетических рынках в преддверии 172 заседания совета министров ОПЕК в Вене и провели обмен мнениями о влиянии экономических и политических факторов на цены на нефть и возможных шагах по добыче энергоресурсов в Иране, Ираке, Ливии, Саудовской Аравии, России и Казахстане.

Алиев и Секута обсудили договоренность России и Саудовской Аравии о продлении соглашения о сокращении добычи до конца марта следующего года и выразили мнение, что продление соглашения до конца текущего года является более целесообразным.

"Начиная с января, несмотря на небольшие ценовые изменения, в целом, стоимость нефти стабильна, и нынешние цены устраивают всех производителей", - сказал Алиев.

Он также добавил, что в настоящее время основной целью, стоящей перед Азербайджаном, является своевременное завершение проекта "Южный газовый коридор".

(Автор: Максим Цурков)

Новости по теме
Министр энергетики Азербайджана примет участие в заседании ОПЕК в Вене
Энергетика 15:39
США приглашают Азербайджан к совместному участию в решении глобальных энергетических вопросов
Бизнес 16 мая 19:06
Натиг Алиев: SOCAR может участвовать в проектах в Саудовской Аравии
Энергетика 26 апреля 12:48
Натиг Алиев: Продление Венского соглашения о сокращении добычи нефти будет в интересах Азербайджана
Энергетика 25 апреля 15:59
Натиг Алиев: Главная особенность Каспийского региона - расширение сотрудничества в сфере торговли энергоресурсами
Энергетика 25 апреля 11:07
Министр энергетики Саудовской Аравии посетит Баку
Энергетика 24 апреля 17:12
Министр энергетики Азербайджана посетит США
Экономика 24 апреля 16:20
Осенью может состояться спецзаседание по энергосотрудничеству в рамках ГУАМ
Энергетика 13 апреля 20:29
Реализация "Южного газового коридора" находится под пристальным вниманием США - посол
Энергетика 13 апреля 18:25
Азербайджан и США отметили юбилей джазовым концертом (ФОТО)
Культура 13 апреля 17:15
США за 25 лет оказали помощь Азербайджану на $1,3 млрд - посол
Политика 12 апреля 20:15
США заинтересованы в сильном, стабильном, независимом Азербайджане - Роберт Секута (Эксклюзив) (ФОТО)
Политика 12 апреля 08:00
"Южный газовый коридор" будет служить миллионам потребителей - министр
Экономика 5 апреля 18:16
Азербайджан и Казахстан обсудили экспорт нефти с "Кашагана" по БТД
Энергетика 3 апреля 19:17
Министр энергетики Азербайджана посетит Турцию
Энергетика 3 апреля 12:41
ЕИБ планирует профинансировать TANAP и TAP
Энергетика 24 февраля 15:25
Стоимость проекта "Южный газовый коридор" снизится - министр (ФОТО)
Экономика 23 февраля 16:58
"Южный газовый коридор" будет расширен за счет дополнительных интерконнекторов (ФОТО)
Энергетика 22 февраля 18:07