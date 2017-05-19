Минэнерго обратилось к предпринимателям Баку

19 мая 2017 22:15 (UTC+04:00)

БАКУ/ Trend/ - Согласно распоряжению Президента Азербайджана Ильхама Алиева об упрощении процедуры электроснабжения существующих или же планируемых к возведению строительных объектов предпринимателей от четвертого апреля 2017 года, предприниматели, которые действуют в Баку, с 22 мая 2017 года смогут обратиться в центр “ASAN Kommunal” в связи с выдачей технических условий для получения до 150 киловатт/часов электроэнергетической мощности, необходимой существующим строительным объектам или же объектам, которые будут построены, проектно-сметной документации, а также выполнением работ по подключению к сети электроснабжения.

Об этом говорится в сообщении министерства энергетики Азербайджана, распространенном в пятницу.

Отметим, что согласно распоряжению был создан Технический совет.

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