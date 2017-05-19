Минэнерго Азербайджана создает Общественный совет

БАКУ /Trend/ - Министерство энергетики Азербайджана начало процесс создания Общественного совета, говорится в сообщении ведомства в пятницу.

Цель создания Общественного совета заключается в обеспечении участия граждан и гражданского общества в процессе принятия юридических актов по направлениям деятельности ведомства и в организации общественного контроля над деятельностью министерства.

"Процесс выдвижения кандидатов в Общественный совет при ведомстве начнется с 22 мая 2017 года. Регистрация кандидатов продолжится 20 рабочих дней, то есть завершится 20 июня. Любой институт гражданского общества, действующий в различных сферах, может выдвинуть только одну кандидатуру в члены Совета", - говорится в сообщении.

Отмечается, что избирательная комиссия в течение трех дней рассмотрит регистрацию выдвинутых кандидатов и примет соответствующее решение. Выборы в Общественный совет состоятся в течение месяца после завершения срока регистрации.

В состав избирательной комиссии входят девять человек из представителей министерства и институтов гражданского общества.

(Автор: Максим Цурков. Редактор: Ирина Парфёнова)