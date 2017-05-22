Нефть дорожает

22 мая 2017 15:55 (UTC+04:00)

Стоимость нефти продолжает рост в понедельник днем на ожиданиях пролонгации соглашения ОПЕК по сокращению добычи "черного золота", передает РИА Новости со ссылкой на данные торгов.

По состоянию на 14.28 стоимость июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,86%, до 54,07 доллара за баррель, впервые с 19 апреля превысив отметку в 54 доллара за баррель. Цена июльских фьючерсов на нефть марки WTI увеличивалась на 0,89% — до 51,12 доллара за баррель.

Трейдеры отыгрывают данные о высокой вероятности продления венского соглашения о сокращении добычи нефти. Так, в субботу министр энергетики, промышленности и природных ресурсов Саудовской Аравии Халид аль-Фалих заявил, что все участники венского соглашения согласны продлить срок его действия до конца первого квартала 2018 года. Он уточнил, что, по его мнению, продление соглашения до конца первого квартала 2018 года поможет достичь цели сокращения коммерческих запасов нефти и нефтепродуктов в мире до среднего пятилетнего уровня.

Министр энергетики и промышленности Катара Мохаммед бен Салех ас-Сада сказал в воскресенье, что продление соглашения стран ОПЕК и других государств о сокращении добычи нефти на шесть месяцев позитивно отразится на стабильности рынка "черного золота". Помимо этого, Катар "видит плюсы" и в пролонгации срока действия венских договоренностей на девять месяцев, до конца марта 2018 года.

"Большим событием недели станет встреча ОПЕК в Вене, и, как результат, мы наблюдаем опережающее укрепление цен на нефть", — приводит агентство Франс Пресс слова главного рыночного аналитика IG Криса Бошама (Chris Beauchamp). Эксперт отмечает, что дальнейший рост стоимости "черного золота" может быть вызван расширением сокращения добычи нефти.

ОПЕК 30 ноября прошлого года в Вене договорилась о сокращении своей добычи на 1,2 миллиона баррелей в день с октябрьского уровня. Одиннадцать не входящих в ОПЕК стран 10 декабря согласовали сокращение своей добычи суммарно на 558 тысяч баррелей в сутки, в том числе РФ — на 300 тысяч. Соглашение заключено на первое полугодие 2017 года с возможностью продления. Вопрос о продлении будет рассматриваться на министерской встрече мониторингового комитета 24 мая, а затем на встрече ОПЕК и стран, не входящих в картель, 25 мая.

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