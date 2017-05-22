Реструктуризация обязательств Межбанка Азербайджана не повлияла на рейтинги SOCAR - S&P

БАКУ /Trend/ - Служба кредитных рейтингов Standard & Poor's не изменила долгосрочный кредитный рейтинг и рейтинги выпусков ценных бумаг азербайджанской госкомпании SOCAR (“BB”, прогноз “негативный”), несмотря на объявление о предстоящей реструктуризации долга одного из крупнейших азербайджанских банков - Международного Банка Азербайджана (МБА), говорится в сообщении S&P в понедельник.

Отмечается, что рейтинги SOCAR по-прежнему отражают мнение S&P о "чрезвычайно высокой" вероятности получения экстраординарной поддержки со стороны правительства Азербайджана.

"Наша оценка основана на "критически важной" роли SOCAR для страны, ориентированной на добычу углеводородов, особенно в связи с тем, что начало добычи на крупном месторождении "Шах Дениз-2", в реализации которого SOCAR играет ключевую роль, запланировано на следующий год. Мы также полагаем, что правительство активно участвует в разработке стратегии компании и ведет наблюдение за уровнем ее долговых обязательств. При этом мы отмечаем достаточную независимость компании, управляющей текущими операциями SOCAR, и отсутствие государственных гарантий по долговым обязательствам нефтяной компании", - говорится в сообщении.

Таким образом, основным рейтинговым фактором для SOCAR остается кредитоспособность Азербайджана, считают аналитики службы.

"Негативное рейтинговое действие в отношении SOCAR возможно в случае ухудшения нашей оценки характеристик собственной кредитоспособности (stand-alone credit profile — SACP) компании с текущего уровня "b+" до "ссс", что на данном этапе представляется маловероятным", - сказано в сообщении.

Вместе с тем S&P продолжит следить за влиянием ситуации, связанной с МБА, на оценку SACP компании SOCAR, в том числе на ее уровень долговой нагрузки, показатели ликвидности, возникновение убытков, связанных со счетами в МБА, доступ к международным рынкам капитала и другие характеристики.

"Насколько мы понимаем, часть запасов денежных средств компании размещена в МБА. Кроме того, мы отмечаем значительный объем долговых обязательств компании перед банком. Мы продолжим отслеживать любые изменения политики правительства Азербайджана, касающиеся поддержки организаций, связанных с государством, в частности, компании SOCAR", - говорится в релизе S&P.

(Автор: Максим Цурков)