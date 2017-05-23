АБР может подключиться к финансированию строительства газопровода ТАПИ (эксклюзив)

23 мая 2017 11:11 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Азиатский банк развития (АБР) не исключает возможность финансирования строительства газопровода Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия (ТАПИ). Об этом сообщил Trend старший советник департамента Центральной и Западной Азии Азиатского банка Чин Чун Фонг.
"АБР открыт для финансирования проекта ТАПИ", - сказал Чин Чун Фонг.

В то же время, по его словам, еще слишком рано обсуждать, в финансировании каких частей газопровода может принять участие банк.

АБР является транзакционным советником по проекту ТАПИ. Ранее банк выделил свыше четырех миллионов долларов в виде грантов для предварительного технико-экономического обоснования (ТЭО) проекта, анализа рисков и смягчения их последствий, юридических консультаций, анализа рынка, исследований по вопросам безопасности и т.д.

ТАПИ обеспечит поставки газа из Туркменистана, занимающего четвертое место в мире по его запасам, на крупные и перспективные рынки Южной и Юго-Восточной Азии. Газопровод должен протянуться от самого крупного в Туркменистане газового месторождения "Галкыныш" через афганские города Герат и Кандагар и достигнуть окончательной своей точки - населённого пункта Фазилка, что на границе Индии с Пакистаном.

Инициатор проекта ТАПИ - Туркменистан, давно стремится направить свои энергоресурсы в Южную Азию. В начале девяностых годов прошлого века оператором проекта прокладки газопровода из Туркменистана в Пакистан через Афганистан была выбрана американская Unocal, возглавившая международный консорциум.
Однако эти намерения сошли, на нет после того, как в транзитном Афганистане - по территории которого предстоит проложить значительную часть трубопровода, активизировалась междоусобица и началась военная операция США против движения талибан.

Реанимировать этот сложный проект - теперь уже в формате ТАПИ (с присоединением Индии) решили в 2010 году, заключив Ашхабадское межгосударственное соглашение о начале его практической реализации. В то же время, эксперты продолжали говорить о том, что серьезным препятствием остается нестабильность в Афганистане.

Проектная мощность ТАПИ - 33 миллиарда кубометров газа в год. Протяженность трубы составит 1814 километров, в том числе 214 километров - по территории Туркменистана, 774 километра - Афганистана, 826 километров - Пакистана.

Строительство туркменского участка ТАПИ началось в середине декабря 2015 года, и планируется, что оно займет три года. В начале мая сообщалось, что оно ведется в соответствии с графиком. Сроки строительства афганского и пакистанского участков трубопровода пока не определены. Однако консорциум TAPI Pipeline Company Limited, реализующий этот проект, подписал контракт с ILF Beratende Ingenieure GmbH (ФРГ) на оказание услуг по предварительному проектированию и управлению проектом на территории Афганистана и Пакистана. Старт техническим работам на территории данных государств уже дан.

Правительство Туркменистана ранее сообщало, что основным инвестором проекта ТАПИ выступит государственный концерн "Туркменгаз".

(Автор: Елена Косолапова)
Твиттер:@E_Kosolapova

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