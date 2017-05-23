Нефтяная корзина ОПЕК 22 мая подорожала

23 мая 2017 13:00 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Цена нефтяной корзины ОПЕК 22 мая составила 51,5 доллара за баррель, что на 0,63 доллара больше показателя пятницы, сообщили Trend во вторник в картеле.

Стоимость корзины ОПЕК определяется на основании цен на Saharan Blend (Алжир), Girassol (Ангола), Oriente (Эквадор), Rabi Light (Габон), Iran Heavy (Иран), Basra Light (Ирак), Kuwait Export (Кувейт), Es Sider (Ливия), Bonny Light (Нигерия), Qatar Marine (Катар), Arab Light (Саудовская Аравия), Murban (ОАЭ) и Merey (Венесуэла).

Цена нефти снижается во вторник в рамках коррекции после роста цен на "черное золото" и достижения максимума с 19 апреля в ходе торгов понедельника.

По состоянию на 11:53 вторника, стоимость июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,82 процента - до 53,43 доллара за баррель. Цена июльских фьючерсов на нефть марки WTI опускалась на 0,74 процента — до 50,75 доллара за баррель.

(Автор: Максим Цурков)

Твиттер: @MaksimTsurkov

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