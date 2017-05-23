Беларусь примет участие в главной нефтегазовой выставке прикаспийского региона

БАКУ /Trend/ - Пять компаний-флагманов нефтехимической отрасли Беларуси примут участие в международной выставке нефти и газа Caspian Oil & Gas-2017, которая пройдет с 31 мая по 3 июня в Баку, говорится в сообщении посольства Беларуси в Азербайджане, распространенном во вторник.

В составе экспозиции - организации концерна "Белнефтехим": РУП "Производственное объединение "Белоруснефть", ОАО "Мозырский нефтеперерабатывающий завод", ОАО "Нафтан", ЗАО "Белорусская нефтяная компания", а также ОАО "Сейсмотехника".

ПО "Белоруснефть" - лидер страны в области поиска и разведки углеводородов, добычи нефти - презентует на выставке ряд технологий, предназначенных для использования на нефтяных месторождениях Азербайджана, в том числе технологии повышения нефтеотдачи пластов: обработка высокопроницаемых каналов через нагнетательные скважины и широкоохватное повышение нефтеотдачи пластов (ШПНП); технологии в области поисков и разведки месторождений нефти или газа: проектирование сейсморазведочных работ 2Д и 3Д, обработка и интерпретация всех видов геолого-геофизических показателей для обработки данных сейсморазведки 2D/3D, включая миграционные преобразования до суммирования; геологическое и гидродинамическое моделирование. Специалистами "Белоруснефть" создано более 80 геолого-гидродинамических моделей нефтяных залежей (Венесуэла, Иран, Россия); технологии в области разработки месторождений и добычи нефти: трассирование потоков флюидов в залежах нефти с помощью закачки в пласты химических индикаторов.

Крупнейшие нефтехимические комплексы Беларуси - ОАО "Нафтан" и ОАО "Мозырский нефтеперерабатывающий завод" – представят бензины автомобильные АИ-92-К5-Евро, АИ-95-К5-Евро, а также неэтилированный АИ-98-К5-Евро, который не представлен на топливном рынке Азербайджана; дизельное топливо ДТ-Л-К5, Сорт C; ДТ-З-К5, Сорт F, ДТ-З-К5, класс 2; газы углеводородные топливные; бензол нефтяной; керосин экологически улучшенный; топливо печное бытовое; вакуумный газойль прямогонный и гидроочищенный; топочный мазут; битумы дорожные; пропилен (фракция пропиленовая).

Компания "Сейсмотехника" презентует возможности мобильных комплексов для бурения и капитального ремонта скважин от 40 до 250 тонн, стационарных и эшелонных буровых установок грузоподъемностью до 345 тонн, производимых совместно и по технологии компании Drillmec S.p.A, а также вибрационных источников сейсмических сигналов. Продукция компании "Сейсмотехника" пока не представлена на рынке Азербайджана, однако хорошо известна в Венесуэле, России, Туркменистане, Узбекистане и Украине.

Специалисты ЗАО "Белорусская нефтяная компания" примут участие в конференции "Нефть и Газ, Нефтепереработка и Нефтехимия Каспия". ЗАО "Белорусская нефтяная компания" - ведущий в стране экспортер нефтепродуктов. В товаропроводящей сети БНК сегодня состоят дочерние компании в Великобритании, Латвии, Польше, России и Украине.

Выставочный оператор коллективного стенда концерна "Белнефтехим" - выставочное унитарное предприятие "Белинтерэкспо" Белорусской торгово-промышленной палаты.

(Автор: Максим Цурков)