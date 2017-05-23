Беларусь примет участие в главной нефтегазовой выставке прикаспийского региона

23 мая 2017 16:56 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Пять компаний-флагманов нефтехимической отрасли Беларуси примут участие в международной выставке нефти и газа Caspian Oil & Gas-2017, которая пройдет с 31 мая по 3 июня в Баку, говорится в сообщении посольства Беларуси в Азербайджане, распространенном во вторник.

В составе экспозиции - организации концерна "Белнефтехим": РУП "Производственное объединение "Белоруснефть", ОАО "Мозырский нефтеперерабатывающий завод", ОАО "Нафтан", ЗАО "Белорусская нефтяная компания", а также ОАО "Сейсмотехника".

ПО "Белоруснефть" - лидер страны в области поиска и разведки углеводородов, добычи нефти - презентует на выставке ряд технологий, предназначенных для использования на нефтяных месторождениях Азербайджана, в том числе технологии повышения нефтеотдачи пластов: обработка высокопроницаемых каналов через нагнетательные скважины и широкоохватное повышение нефтеотдачи пластов (ШПНП); технологии в области поисков и разведки месторождений нефти или газа: проектирование сейсморазведочных работ 2Д и 3Д, обработка и интерпретация всех видов геолого-геофизических показателей для обработки данных сейсморазведки 2D/3D, включая миграционные преобразования до суммирования; геологическое и гидродинамическое моделирование. Специалистами "Белоруснефть" создано более 80 геолого-гидродинамических моделей нефтяных залежей (Венесуэла, Иран, Россия); технологии в области разработки месторождений и добычи нефти: трассирование потоков флюидов в залежах нефти с помощью закачки в пласты химических индикаторов.

Крупнейшие нефтехимические комплексы Беларуси - ОАО "Нафтан" и ОАО "Мозырский нефтеперерабатывающий завод" – представят бензины автомобильные АИ-92-К5-Евро, АИ-95-К5-Евро, а также неэтилированный АИ-98-К5-Евро, который не представлен на топливном рынке Азербайджана; дизельное топливо ДТ-Л-К5, Сорт C; ДТ-З-К5, Сорт F, ДТ-З-К5, класс 2; газы углеводородные топливные; бензол нефтяной; керосин экологически улучшенный; топливо печное бытовое; вакуумный газойль прямогонный и гидроочищенный; топочный мазут; битумы дорожные; пропилен (фракция пропиленовая).

Компания "Сейсмотехника" презентует возможности мобильных комплексов для бурения и капитального ремонта скважин от 40 до 250 тонн, стационарных и эшелонных буровых установок грузоподъемностью до 345 тонн, производимых совместно и по технологии компании Drillmec S.p.A, а также вибрационных источников сейсмических сигналов. Продукция компании "Сейсмотехника" пока не представлена на рынке Азербайджана, однако хорошо известна в Венесуэле, России, Туркменистане, Узбекистане и Украине.

Специалисты ЗАО "Белорусская нефтяная компания" примут участие в конференции "Нефть и Газ, Нефтепереработка и Нефтехимия Каспия". ЗАО "Белорусская нефтяная компания" - ведущий в стране экспортер нефтепродуктов. В товаропроводящей сети БНК сегодня состоят дочерние компании в Великобритании, Латвии, Польше, России и Украине.

Выставочный оператор коллективного стенда концерна "Белнефтехим" - выставочное унитарное предприятие "Белинтерэкспо" Белорусской торгово-промышленной палаты.

(Автор: Максим Цурков)

Новости по теме
Беларусь и Таджикистан намерены расширить сотрудничество в сфере сельского хозяйства
Беларусь 18 мая 15:09
Беларусь ратифицировала межправсоглашение с Турцией о содействии взаимной торговле
Турция 17 мая 15:55
Беларусь планирует подписать соглашение о содействии взаимной торговле с Азербайджаном
Бизнес 17 мая 15:52
Беларусь и Китай намерены создать рабочую группу по борьбе с терроризмом
Беларусь 16 мая 11:22
Главы МВД Беларуси и Сербии рассмотрели перспективы сотрудничества
Беларусь 15 мая 11:15
47-е заседание Генассамблеи Европейских олимпийских комитетов пройдет в Минске в 2018 году
Беларусь 11 мая 15:58
Беларусь и Пакистан обсудили торгово-экономическое сотрудничество
Беларусь 11 мая 13:31
Туркменистан и Беларусь укрепляют деловое партнерство
Туркменистан 11 мая 10:27
Партнерство и сотрудничество должны быть в основе международной политики государств - Макей
Беларусь 8 мая 17:48
Россия переводит все рейсы с Беларусью в международный сектор
Россия 5 мая 19:13
Беларусь и США обсудили развитие межрегионального сотрудничества
Беларусь 5 мая 15:21
Беларусь и Азербайджан намерены развивать культурное сотрудничество
Общество 5 мая 14:59
Беларусь ожидает от отношений с Китаем еще большей результативности - Лукашенко
Беларусь 4 мая 13:56
Лукашенко рассчитывает на активное развитие сотрудничества с Израилем во всех отраслях
Беларусь 2 мая 11:58
Беларусь избрана на пост заместителя председателя ЕЭК ООН
Беларусь 28 апреля 20:12
Беларусь и Словакия будут сотрудничать в области регулирования ядерной безопасности
Беларусь 28 апреля 17:12
Договоренности Беларуси и России по нефти и газу полностью выполняются - Семашко
Беларусь 27 апреля 16:50
Беларусь работает над созданием нового ядерного топлива совместно с Россией и США
Беларусь 26 апреля 12:52