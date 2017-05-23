Экспортеры нефти могут продлить соглашение о сокращении добычи на весь 2018 год

Страны - экспортеры нефти обсуждают пролонгацию соглашения о сокращении добычи в том числе на весь 2018 год, сообщил журналистам министр энергетики Алжира Нуреддин Бутарфа, передает ТАСС.

"У нас много вариантов, не только на девять месяцев, в том числе на весь следующий год", - сказал он.

"Но все-таки основное предложение касается продления на девять месяцев", - уточнил Бутарфа. При этом он добавил, что все будет зависеть от данных по запасам нефти.

ОПЕК, Россия и ряд других независимых стран- производителей обсудят продление соглашения по сокращению добычи нефти еще на девять месяцев на встрече в Вене 25 мая. По словам министра энергетики Саудовской Аравии Халеда аль-Фалеха, все участники действующей сделки уже предварительно согласились продолжить ограничение добычи до марта 2018 года. Ранее он также говорил, что обсуждается пролонгация с текущей квотой сокращения в 1,8 млн баррелей от октября 2016 года.

Саудовский министр, а также его российский коллега Александр Новак не раз заявляли, что продление действия текущих договоренностей необходимо для снижения глобальных запасов нефти до средних за пять лет уровней. Новое соглашение позволит достичь этой цели к концу 2017 года, говорили они.