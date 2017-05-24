Иран может внести важный вклад в диверсификацию поставок газа в Европу – Еврокомиссия (эксклюзив)

24 мая 2017 09:58 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - С точки зрения ЕС, Иран мог бы внести прямой или косвенный вклад в диверсификацию поставок природного газа в Европу, сказал Trend во вторник источник в Еврокомиссии.

Источник отметил, что поставки иранского газа в Европу можно было бы обеспечить посредством подсоединения Ирана к Южному газовому коридору.

"Запуск Южного газового коридора предоставит для Ирана прекрасную возможность выйти на газовый рынок ЕС", - сказал источник.

Также, по словам источника, возможны поставки иранского газа в Европу в виде СПГ. Источник отметил, что иранский СПГ может повысить ликвидность и доступность газа на мировом рынке, и тем самым увеличить доступность поставок и снизить цены.

В то же время, по словам источника, вопрос о том, как поставлять газ в Европу – по трубопроводам или посредством СПГ должен решить сам Иран.

По данным ОПЕК, Иран по доказанным запасам газа занимает второе место в мире после России. Его запасы составляют 33,5 триллиона кубических метров газа.

На сегодняшний день Иран не имеет мощностей по сжижению газа, однако страна ведет переговоры с зарубежными компаниями по реализации таких проектов.

"Южный газовый коридор" является одним из приоритетных для ЕС проектов и предусматривает транспортировку 10 миллиардов кубометров азербайджанского газа из Каспийского региона через Грузию и Турцию в Европу.
На первоначальном этапе газ, который будет добываться в рамках второй фазы разработки азербайджанского газоконденсатного месторождения "Шах Дениз", рассматривается в качестве основного источника для проектов "Южного газового коридора". Газ в рамках второй стадии разработки месторождения будет экспортироваться в Турцию и на европейские рынки путем расширения Южнокавказского газопровода и строительства Трансадриатического (TAP) и Трансанатолийского газопроводов (TANAP). На более позднем этапе к проекту могут быть подключены другие источники.

(Автор: Елена Косолапова)

Твиттер: @E_Kosolapova

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