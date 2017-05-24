Натиг Алиев: Нынешняя цена на нефть приемлема для Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Азербайджан поддержит решение о продлении соглашения о сокращении добычи нефти между странами ОПЕК и государствами, не входящими в картель, сказал в интервью журналу Caspian Energy министр энергетики Азербайджана Натиг Алиев.

По мнению министра, подписание венского соглашения в ноябре прошлого года стало первым важным совместным решением за всю историю стран ОПЕК и других, не входящих в картель нефтедобывающих государств.

"Второе по значимости преимущество этой встречи заключается в том, что был определен метод и механизм воздействия на рынок, при помощи последовательного и согласованного сокращения добычи нефти. Для изучения рынка и контроля над ситуацией были созданы мониторинговые комитеты и технические комитеты, которые заседали в этом году уже дважды. Они дали положительные заключения о выполнении этих соглашений и влиянии принятых обязательств на рынок нефти, благодаря чему цена нефти, начиная с января, фактически была стабильной в диапазоне 50-55 долларов за баррель. Для Азербайджана это приемлемо. Для нас очень важна, прежде всего, стабильность и предсказуемость цен. Мы страна, которая зависит, конечно, от мировых цен на нефть, так как именно она закладывается в расчеты при формировании доходной части бюджета. Как вы знаете, в этом году мы взяли на основу 40 долларов за баррель, и если цена держится на уровне 50 долларов, значит, в течение пяти месяцев мы имеем профицит бюджета, а это - достаточно позитивный фактор для нашей экономики, и это очень важно", - сказал Алиев.

Министр также высказался по поводу своих ожиданий от вероятного продления соглашения.

"Недавно, по моему приглашению в течение двух дней в Баку с визитом находился министр Саудовской Аравии Халид аль-Халиф. Я должен сказать, помимо него я разговаривал с министрами Кувейта, Египта - все они действительно сегодня настроены достаточно оптимистично. С другой стороны, они высоко оценивают результаты достигнутых соглашений. С Ираном у меня не было соответствующих консультаций, но думаю, Иран в этом случае также не будет против соглашения. А как члены ОПЕК договорятся между собой, это их внутреннее дело. Во время моей встречи министром Саудовской Аравии Халидом аль-Фалихом, мы обменялись мнениями, провели соответствующие консультации и договорились, что будем выступать на очередной венской встрече за продолжение соглашения, раз они дали такой положительный эффект - производители довольны и главное, что мировая экономика смогла проглотить эти цены. Затем министр отправился в Россию и Казахстан, чтобы договориться с этими странами. Я думаю, его поездка увенчалась успехом", - сказал Алиев.

Он отметил, что Азербайджан поддержит, если будет предложение продлить соглашение до конца года.

"С позицией Казахстаном немного сложнее, так как они запустили в эксплуатацию новое месторождение "Кашаган" и вполне естественно, что новое месторождение должно выйти на определенный уровень коммерческой добычи. Я думаю, что Казахстан найдет оптимальное решение этой проблемы. Недавно министром энергетики Российской Федерации Александром Новаком была также проведена встреча с Халидом аль-Фалихом, в ходе которой было высказано предложение продлить венское соглашение на девять месяцев, то есть до конца первого квартала 2018 года. Думаю, что на очередной встрече, которая состоится 25 мая, будут оглашены результаты мониторинга технического комитета, сделаны определенные выводы о том, какие тенденции ожидают нас до конца года, я имею ввиду по темпам роста экономики, по континентам, странам, какова текущая потребность в нефти и прогнозы на будущее и не слишком ли большая разница между спросом и предложением. Думаю, каждый из нас выскажется - каким образом сделать так, чтобы предложение по нефти не слишком превышало спрос. Обсудив это, скорее всего, мы придем к необходимости пролонгировать соглашение и если понадобится, может быть даже еще больше сократить добычу нефти. Немаловажным является призыв к другим странам принять адекватные меры по сокращению добычи нефти", - сказал Алиев.

По словам министра, до конца года всем выгодно, чтобы цена была в диапазоне 50-60 долларов.

"Выше этого диапазона будут задействованы другие факторы, которые будут нивелировать сокращение добычи. Тем не менее, сегодня я достаточно оптимистично оцениваю состояние рынка и поэтому не ожидаю подвохов, сюрпризов итогов от Венской встречи. Мы сумеем договориться о том, что волнует весь мир", - сказал Алиев.

23-25 мая в Вене состоится заседание совета министров стран-членов ОПЕК и других производителей нефти, на котором ожидается принятие решения о продлении соглашения о сокращении добычи нефти.

(Автор: Максим Цурков)

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