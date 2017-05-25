Цены на нефть перейдут рубеж 60-ти долларов за баррель - эксперт

25 мая 2017 12:13 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Вероятность продления сделки по ограничению нефтедобычи на ближайшие девять месяцев очень высока, об этом Trend в четверг сказал сопредседатель украинского Фонда энергетических стратегий, эксперт Дмитрий Марунич.

По словам эксперта, сделку, вероятнее всего, поддержит ряд стран вне ОПЕК, также присоединяться новые, к примеру, Казахстан.

По мнению эксперта, при таком раскладе дел, цена на нефть может перейти за рубеж 60-ти долларов за баррель.

Эксперт добавил, что даже при относительно высоких добычах, сделка по ограничению добычи нефти, толкает цены вверх, что позитивно отражается на состоянии бюджетов в странах, добывающих нефть.

В конце прошлого года на встрече в Вене Организация стран-экспортеров нефти и некартельные государства подписали соглашение о совместном сокращении добычи. В первом полугодии 2017 года к объявленному сокращению добычи странами ОПЕК на 1,164 миллиона баррелей в сутки присоединятся также 11 стран, которые сократят добычу еще на 558 тысяч баррелей в сутки. В результате общее сокращение добычи нефти составит 1,7-1,8 миллиона баррелей.

Соглашение было подписано на шесть месяцев, в мае должна состояться очередная встреча ОПЕК по продлению срока его действия.

(Автор: Анаханум Хидаятова)

Twitter:@Anahanum

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