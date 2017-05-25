Реализации проекта газопровода Иран–Пакистан мешают США – эксперт

БАКУ /Trend/ - Пакистан очень заинтересован в реализации проекта газопровода из Ирана, который мог бы обеспечить его потребность в газе, а в дальнейшем принести доход от транзита иранского газа в Индию и Китай, но тесные связи Пакистана с США, которые выступают против этого трубопровода, являются главным препятствием на пути к его реализации, считает старший консультант по энергетической безопасности канадской Independent Consultancy Хуман Пеймани.

«На самом деле главная проблема проекта заключается не в недостатке средств для его строительства, а в отсутствии политической воли у пакистанского правительства, тесно связанного с врагом Ирана – США, и, как следствие, в неспособности и нежелании Пакистана оскорбить Вашингтон, согласившись на импорт газа из Ирана. Если не удастся решить эти вопросы, проект трубопровода не удастся реализовать в ближайшем будущем», - сообщил Пеймани по электронной почте Trend.

Он отметил, что не существует международных санкций, мешающих строительству пакистанского участка, и Иран, Китай и Россия уже заявляли о своей готовности помочь Пакистану в этом вопросе.

По словам эксперта, газопровод Иран-Пакистан необходим Ирану, который по данным BP, обладает крупнейшими в мире запасами газа, для увеличения экспорта своего газа, который сейчас находится на невысоком уровне. В свою очередь, такие поставки необходимы и для Пакистана, внутренние запасы газа которого недостаточны и быстро истощаются, сказал Пеймани.

По мнению эксперта, Иран является единственным логичным источником поставок трубопроводного газа в Пакистан, так как предлагаемые альтернативы (наземный трубопровод Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия (ТАПИ) и морской трубопровод Катар-Пакистан) являются мало реалистичными и очень дороги. Соседнему же Ирану для поставок газа необходимо проложить лишь небольшой соединительный участок газопровода до границы Пакистана.

«Близкие отношения Пакистана с США, занимающих второе место после Китая по объему оказываемой Исламабаду иностранной помощи, являются главной причиной вовлекающей Пакистан в проект ТАПИ», - сказал эксперт.

Пеймани отметил, что в случае реализации проекта газопровода Иран-Пакистан, он окажет значительное влияние на регион, удовлетворит потребности Пакистане в газе, и поможет Пакистану увеличить внутреннее производство электроэнергии, которое в настоящее время ниже его потребностей.

Кроме того, по словам эксперта, трубопровод в краткосрочной перспективе создал бы возможность экспорта иранского газа в Индию, и, что еще более вероятно, в Китай. Не полагаясь на какого-либо одного поставщика, Китай работает над увеличением импорта трубопроводного газа из дружественных стран, чтобы снизить свою зависимость от закупок СПГ морскими танкерами, в силу того, что ему не хватает превосходства военно-морских сил для обеспечения долгосрочной безопасности своих морских маршрутов.

Пеймани добавил, что для Исламабада этот проект очень многообещающий в смысле получения дохода, в качестве страны транзитера связующей маршрут между Ираном и Индией и Китаем.

«Как только газопровод Иран-Пакистан будет построен, его продление до Индии и Китая станет отличной возможностью, так как и Китай и Индия имеют хорошие связи с Тегераном и хотят импортировать иранский газ, в то время как Пакистан, бедная страна с растущей потребностью в импорте дорогих энергоносителей, будет иметь все основания для снижения финансового бремени от такого импорта. Получение дохода за транзит иранского газа в Индию и Китай будет логичным и возможным средством для достижения этой цели»,- сказал аналитик.

По словам Пеймани, важным стимулом для Пакистана продлить трубопровод из Ирана до Индии и Китая может стать позитивное влияние этого проекта на отношения с этими странами. В частности, реализация проекта позволит еще более укрепить связи с долгосрочным союзником, а теперь и крупнейшим иностранным инвестором Китаем и способствует устранению напряженности и созданию предсказуемых двусторонних отношений с Индией.

«Проект может сделать Иран, Пакистан и Китай намного ближе друг к другу, склонить их к совместной работе по региональным вопросам, а также помочь устранить напряженность в индийско-пакистанских отношениях, если обе стороны будут иметь от этого экономические выгоды», - сказал эксперт.

Реализация проекта строительству газопровода Иран-Пакистан под названием «Мир» общей стоимостью 7,5 миллиарда долларов была начата в марте 2013 года. Иран, в соответствии с двусторонним соглашением, уже завершил строительство своего участка трубопровода от газового месторождения Южный Парс до границы с Пакистаном. Однако пакистанская сторона затягивает строительство своего участка, объясняя задержку отсутствием средств.

(Автор: Елена Косолапова. Редактор: Хазар Ахундов)

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