Натиг Алиев: Новое соглашение о сокращении добычи нефти соответствует интересам Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Продление соглашения о сокращении добычи нефти соответствует интересам Азербайджана, сказал министр энергетики Натиг Алиев, комментируя решение, принятое в четверг странами-членами ОПЕК и не входящими в картель государствами.

Сегодня в Вене страны-производители нефти согласились продлить венское соглашение по сокращению добычи нефти на девять месяцев. Азербайджан также поддержал это решение.

По словам министра, Азербайджан не видит никаких проблем, если это соглашение будет продлено до конца следующего года.

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