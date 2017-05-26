Словакия заинтересована в появлении АЗС SOCAR в стране

ВЕНА /Trend/ - Правительство Словакии заинтересовано в открытии автозаправочных станций азербайджанской госкомпании SOCAR в стране, сказал Trend глава дипломатической миссии Азербайджана в Словакии Джафар Гусейнзаде.

В настоящее время SOCAR уже владеет сетью автозаправочных станций (АЗС) в Азербайджане, Грузии, Украине, Румынии и Швейцарии, где продолжает постоянно расширять число АЗС. Общее количество АЗС SOCAR в странах присутствия составляет порядка 300 станций.

По словам собеседника агентства, в то же время Словакия также готова покупать у Азербайджана газ.

На сегодня Азербайджан уже экспортирует газ в Турцию и Грузию. После завершения строительства проекта "Южный газовый коридор" азербайджанский газ также будет поставляться в Европу.

Гусейнзаде отметил, что "Южный газовый коридор" входит в число возможных направлений для сотрудничества между Азербайджаном и Словакией в нефтегазовой сфере.

Одним из способов получения Словакией азербайджанского газа может стать газопровод Eastring. О такой возможности ранее сообщил Trend представитель словацкой компании Eustream Павол Кубик.

По словам Павола Кубика, для этого существует большой потенциал, учитывая, что проект Eastring не привязан к тому или иному поставщику и поэтому открыт для поставок газа из любого источника.

Инициированный Словакией в 2014 году проект Eastring предназначен для соединения газовых сетей Словакии, Чехии, Украины, Венгрии, Румынии и Болгарии. На первом этапе трубопровод позволит обеспечить балканские страны газом с европейского рынка. В будущем газопровод может обеспечить импорт газа в Европу, как из устоявшихся, так и альтернативных источников - из Каспийского региона и Ближнего Востока.

"Южный газовый коридор" является одним из приоритетных для ЕС проектов и предусматривает транспортировку 10 миллиардов кубометров азербайджанского газа из Каспийского региона через Грузию и Турцию в Европу.

На первоначальном этапе газ, добываемый в рамках второй фазы разработки азербайджанского газоконденсатного месторождения "Шах Дениз", рассматривается в качестве основного источника для проектов "Южного газового коридора". На более позднем этапе к проекту могут быть подключены другие источники.

(Авторы: Илаха Мамедли, Азад Гасанли)