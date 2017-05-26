Нефтяная корзина ОПЕК подешевела на 1,4%

26 мая 2017 11:57 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Цена нефтяной корзины ОПЕК 25 мая составила 51,24 доллара за баррель, что на 0,72 доллара меньше показателя среды, сообщили Trend в пятницу в картеле.

Стоимость корзины ОПЕК определяется на основании цен на Saharan Blend (Алжир), Girassol (Ангола), Oriente (Эквадор), Rabi Light (Габон), Iran Heavy (Иран), Basra Light (Ирак), Kuwait Export (Кувейт), Es Sider (Ливия), Bonny Light (Нигерия), Qatar Marine (Катар), Arab Light (Саудовская Аравия), Murban (ОАЭ) и Merey (Венесуэла).

Стоимость нефти вернулась к росту в пятницу утром в рамках коррекции после сильного падения накануне.

По состоянию на 11:36, стоимость июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,6 процента — до 51,77 доллара за баррель. Цена июльских фьючерсов на нефть марки WTI увеличивалась на 0,33 процента — до 49,06 доллара за баррель.

(Автор: Максим Цурков)

Твиттер: @MaksimTsurkov

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