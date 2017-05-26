Туркменистан и Узбекистан укрепляют сотрудничество в сфере энергетики и транспорта

АШХАБАД /Trend/ - Туркменистан и Узбекистан достигли на высшем уровне договоренности о развитии сотрудничества в энергетической и транспортной сферах, говорится в послании президента Узбекистана Шавката Мирзияева туркменскому коллеге Гурбангулы Бердымухамедову.

Мирзияев, который (19-10 мая) был с рабочим визитом в Туркменистане, отметил особую значимость достигнутых договорённостей по проработке перспективных проектов в сфере освоения месторождений на Каспийском шельфе, использования возможностей создаваемого современного международного морского порта Туркменбаши, организации транзита электроэнергии.

Прошедшие в традиционно открытой и доверительной атмосфере встречи ещё раз продемонстрировали достигнутый высокий уровень отношений добрососедства и стратегического партнёрства, подчёркивается в послании.

Также выражена поддержка активных усилий официального Ашхабада по формированию эффективной транспортно-транзитной инфраструктуры в регионе Центральной Азии. Одним из стратегических направлений партнерства двух государств является сфера энергетики.

Туркменистан с 2009 года поставляет природный газ в Китай через территорию Узбекистана. Ашхабад готов активизировать сотрудничество и в рамках проекта по поставкам электроэнергии из Центральной в Южную Азию по маршруту Туркменистан-Узбекистан-Таджикистан-Афганистан-Пакистан.

Туркменистан к 2020 году планирует производить 27,4 миллиарда киловатт-часов электроэнергии. Две страны на данном этапе обсуждают проект по созданию транспортного маршрута Узбекистан–Туркменистан–Иран–Оман. Это позволит значительно увеличить международные транзитные грузопотоки и обеспечить новый коммуникационный коридор на мировые рынки.

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Ирина Парфёнова)