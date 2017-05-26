Президент Ильхам Алиев: За попытками воспрепятствовать реализации TAP стоят большие деньги

БАКУ /Trend/ - Cегодня одним из важных вопросов, стоящих перед нами, является завершение "Южного газового коридора".

Об этом сказал в пятницу Президент Ильхам Алиев, выступая на официальном приеме по случаю национального праздника Азербайджана – Дня Республики.

По словам Президента Ильхама Алиева, Азербайджан вместе со своими партнерами достиг успехов и в этом направлении.

"Проект "Южный газовый коридор" успешно реализуется. Я могу озвучить некоторые цифры, чтобы обосновать свои слова. Как вам известно, "Южный газовый коридор" состоит из четырех проектов. Проект "Шах Дениз-2" завершен на 93 процента. Второй проект – Южнокавказский трубопровод. Там уровень исполнения составляет 85 процентов. Третий проект – Трансанатолийский трубопровод – TANAP. Здесь выполнение работ обеспечено на 72 процента. Четвертый проект – Трансадриатический трубопровод – TAP. Там уровень реализации – 42 процента. Хочу отметить и то, что по плану уровень реализации TAP на сегодня должен был быть 45 процентов. То есть сейчас он близок к тому уровню. Это я особо хочу подчеркнуть, потому что общественность Азербайджана знает, что сейчас предпринимаются попытки воспрепятствовать проекту TAP, организуются группы и выдвигаются в качестве повода экологические вопросы", - сказал глава государства.

"По имеющейся у нас информации, за этим стоят большие деньги. То есть те группы создаются искусственно, безо всяких оснований. Однако понятно для чего – чтобы остановить или замедлить этот проект. Несмотря на все это, реализация проекта TAP отстает от плана всего на три процента. Поэтому я уверен, что в реализации этого проекта не будет никаких проблем", - сказал Президент Ильхам Алиев.