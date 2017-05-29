Нефть дешевеет

29 мая 2017 09:56 (UTC+04:00)

Нефть дешевеет в первый день рабочей недели в рамках коррекции после удорожания "черного золота" в пятницу, передает РИА Новости со ссылкой на данные торгов.

По состоянию на 09.22 стоимость августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,25% — до 52,38 доллара за баррель. Цена июльских фьючерсов на нефть марки WTI опускалась на 0,28%, до 49,66 доллара за баррель.

В пятницу нефть дорожала из-за того, что статистика американской нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes подтвердила затухание темпов прироста количества функционирующих буровых установок в США. По итогам завершившейся 26 мая рабочей недели их число выросло на семь, или на 0,77%, до 908 единиц. Таким образом, темп прироста числа установок снижается уже несколько недель подряд.

В понедельник также ожидается, что объем торгов нефтяными контрактами будет небольшим из-за национальных праздников в Китае, Великобритании и США, пишет газета The Wall Street Journal. Низкие обороты могут усилить волатильность.

Эксперты ожидают, что ближайшим существенным фактором, который повлияет на рынок, станет статистика минэнерго США о запасах нефти в стране, которая будет опубликована в четверг. "Рынок будет пребывать в неуверенности и ожидать подтверждения, перед тем как цены смогут пойти вверх", — цитирует газета неназванных аналитиков RBC.

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