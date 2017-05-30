15% компаний-участниц Caspian Oil & Gas-2017 в Баку дебютируют в ней (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 15 процентов от общего количества участников 24-й Международной выставки и конференции Caspian Oil & Gas-2017 и VII Каспийской международной выставки Caspian Power-2017 будут участвовать в них впервые, сказал во вторник на пресс-конференции, посвященной открытию 31 мая в Баку выставок, региональный директор компании ITE Group Эдвард Строон.

"В этом году на выставке и конференции Caspian Oil&Gas соберутся более 400 делегатов от 289 компаний из 30 стран мира, среди которых Азербайджан, Беларусь, Бельгия, Испания, Италия, Казахстан, Китай, Нидерланды, Польша, США, Япония и другие страны. Национальный павильон представит Италия. Среди дебютантов, которые составляют 15 процентов от общего количества участников, - компании из Великобритании, Румынии, США и других стран. Всего иностранные участники занимают 74 процента экспозиционной площади выставки", - сказал Строон.

Статус мероприятия подчеркивает и состав спонсоров выставки, в который вошли ведущие компании Азербайджана и лидеры мировой нефтегазовой отрасли. Традиционно на протяжении многих лет платиновым спонсором выставки Caspian Oil&Gas выступает SOCAR, золотым спонсором – BP, серебряным – TPAO, а среди бронзовых – Azeri M-I Drilling Fluids, AZFEN, Baku Steel Company, Russneft, SOCAR Polymer, CDC, CMS, Global Energy Azerbaijan, SIMONE Research Group, Tekfen Construction.

Компании на выставке представляют широкий ассортимент оборудования, услуг, инновационных технологий в сферах нефтедобычи и транспортировки энергоресурсов, обеспечения систем хранения нефти и газа, платформ и плавучих буровых установок, прокладки труб и обеспечения систем безопасности трубопроводов, сервисных услуг. Ряд экспозиций посвящен технологиям в сфере очистки топлива и производства из сырья готовой продукции. Большую площадь занимают экспозиции компаний, предлагающих сырье для химической промышленности и производства.

В конференции, приуроченной к выставке, примут участие более 400 делегатов из 30 стран мира. Свыше 40 спикеров (ведущие эксперты, представители государственных структур, руководители крупных нефтегазовых компаний из разных стран мира) выступят с докладами по ключевым вопросам добычи, управления и диверсификации транспортировки энергоресурсов. В пленарной сессии на тему "Роль Азербайджана на мировом энергетическом рынке, текущее состояние ведущих проектов и перспективы стратегического развития" примет участие министр энергетики Натиг Алиев. Также с докладами на конференции выступят заместитель министра энергетики Румынии Юлиан-Роберт Тудораче, президент SOCAR Ровнаг Абдуллаев, региональный президент по Азербайджану, Грузии и Турции компании ВР Гэри Джонс, исполнительный директор TPAO Бесим Шишман, исполнительный вице-президент Statoil Ларс Кристиан Бахер и другие.

(Автор: Максим Цурков)

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