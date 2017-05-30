ОПЕК будет все сложнее соблюдать обязательства по сокращению добычи - эксперт

30 мая 2017 14:32 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Продление соглашения по сокращению нефти, в лучшем случае, укрепит текущую ситуацию на рынке, которая сохранится в 2018, и даже в 2019 году, но ОПЕК будет все сложнее соблюдать взятые на себя в рамках этого соглашения обязательства, считает научный сотрудник Исследовательского центра энергетической политики университета Билькент в Анкаре (Турция) эксперт Майкл Тэнчам (Micha’el Tanchum).

«Для стран ОПЕК соблюдать обязательства по сокращению добычи будет все сложнее, поскольку риск потери доли на рынке будет расти», - сообщил Тэнчам по электронной почте Trend.

По словам эксперта, в частности, если в Нигерии и Ливии будет достигнута достаточная стабильность, каждая из этих стран сможет увеличить темпы нефтепроизводства.

Но больше всего беспокойств, по словам Тэнчама, вызывает увеличение добычи в США, где более экономичная сланцевая промышленность. Он отметил, что в США имеется потенциал для увеличения добычи сланцевой нефти на 800 тысяч -1 миллион баррелей в сутки к концу 2017 года, что составляет около половины от 1,8 миллиона баррелей в сутки, на которые сокращается добыча в рамках заключенного нефтепроизводителями соглашения.

Эксперт напомнил, что когда-то эксперты не верили, что сланцевая отрасль может выжить при цене на нефть 70 долларов за баррель, теперь же сланцевая промышленность США может быть прибыльной при ценах в 50 долларов и даже 40 долларов за баррель. Таким образом, преимущество Саудовской Аравии в области издержек производства над сланцем в значительной мере сократилось.

«Другие страны, у которых нет таких ценовых преимуществ как у Саудовской Аравии перед добычей сланца в США, скорее всего, будут отступать от своих обязательств по сокращению добычи», - сказал Тэнчам.

Говоря о результатах соглашения по сокращению добычи нефти на данный момент, эксперт отметил, что в первом квартале 2017 года, по данным Международного энергетического агентства (МЭА), мировое потребление превышало производство, главным образом из-за хорошего соблюдения взятых на себя обязательств странами ОПЕК. Тем не менее, значительного сокращения избыточных поставок не было, вероятными виновниками чего были переполненные хранилища и некоторые страны, не входящие в ОПЕК, которые хуже выполняли условия соглашения по снижению добычи.

По словам эксперта, рынок, по-видимому, предвидел продление соглашения по сокращению добычи нефти, поэтому резкого роста цены после объявления о продлении соглашения не произошло.

В конце 2016 года страны-производители нефти, как входящие, так и не входящие в ОПЕК, после двух лет низких цен на нефть, достигли соглашения о сокращении добычи нефти, для того чтобы снизить переизбыток нефти на рынке. Страны ОПЕК обязались, начиная с 1 января 2017 года, сократить нефтедобычу на 1,2 миллиона баррелей, в том числе Саудовская Аравия взяла на себя обязательство снизить добычу на 486 тысяч баррелей в сутки. Нефтедобывающие страны, не входящие в ОПЕК, такие как Азербайджан, Бахрейн, Бруней, Экваториальная Гвинея, Казахстан, Малайзия, Мексика, Оман, Россия, Судан и Южный Судан согласились, сократить производство нефти на 558 тысяч баррелей в сутки. Договор заключен на полгода.

На прошлой неделе все участники прошлогоднего соглашения согласились продлить сокращение нефтедобычи еще на девять месяцев - до конца первого квартала 2018 года.

(Автор: Елена Косолапова)
Твиттер:@E_Kosolapova

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