Привлечение каспийского газа на европейский рынок становится реальностью - ЕК

30 мая 2017 14:44 (UTC+04:00)

АШХАБАД /Trend/ - Привлечение каспийского газа на европейский рынок становится реальностью, что подтверждено недавним совещанием консультативного Совета, состоявшимся в Баку в феврале этого года, сказал Марош Шефчович в своем видеобращении к участникам открывшегося во вторник в Ашхабаде форума Энергетической Хартии, сообщает государственное агентство "Туркмен довлет хабарлары" (ТДХ).

Вице-президент ЕК выразил твердую уверенность, что в ближайшие годы Прикаспийско-Центральноазиатский регион и Европейский союз будут развивать взаимовыгодное сотрудничество в широком спектре областей, включая энергетику. Особо подчеркивалось, что переговоры и постоянно прилагаемые усилия в обеспечении поставок туркменского газа на европейские рынки свидетельствуют о прочном партнерстве и сотрудничестве.

По словам Шефчовича, газ играет значительную роль в долгосрочном переходе к низкоуглеродной экономике. Тенденции на международных газовых рынках и в транспортной инфраструктуре, а также трансграничная торговля электроэнергией и создание региональных рынков электроэнергии остаются актуальными для развития энергетических систем.

Вице-президент Европейской Комиссии поздравил Туркменистан с завершением строительства трубопровода Восток-Запад и продолжающимися работами по газопроводу ТАПИ (Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия).

"Опыт, накопленный сторонами в подобных крупных проектах, может быть полезен в диверсификации поставок и маршрутов к Европейскому Союзу, в частности к Южному газовому коридору, и его возможном расширении в Центральную Азию через Транскаспийский трубопровод",- приводятся в информации слова Шевчовича.

Вице-президент Европейской Комиссии подчеркнул, что подписанная два года назад на четырехстороннем министерском совещании ЕС-Азербайджан-Турция-Туркменистан Ашхабадская Декларация о сотрудничестве в области энергетики явилась основой для создания соответствующей рабочей группы, и это успешное сотрудничество будет продолжаться.

(Автор: Гусейн Гасанов)

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