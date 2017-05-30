Газопровод Иран-Пакистан может принести большие выгоды - эксперт

30 мая 2017 17:17 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Пакистан может получить большую выгоду от реализации проекта газопровода «Иран-Пакистан», но Исламабад фактически не сделал ничего, чтобы использовать этот масштабный проект с немалым потенциалом, считает пакистанский эксперт по международным отношениям и политолог Малик Айюб Сумбал.

«Я думаю, что нынешнее правительство Пакистана не очень заинтересовано в этом проекте, и не планирует завершать строительство газопровода в ближайшее время, если только не произойдут какие-то экстраординарные события», - сказал Сумбал Trend.

По мнению эксперта, Пакистан до сих пор не смог построить газопровод из Ирана из-за давления со стороны США, обладающих большим влиянием на Исламабад.

При этом эксперт отметил, что у Пакистана есть хорошая возможность включить проект этого трубопровода в экономический коридор Китай–Пакистан, который предполагает реализацию ряда инфраструктурных проектов на территории Пакистана за счет китайских инвестиций в размере 62 миллиардов долларов.

Также, по словам Сумбала, к проекту газопровода Иран-Пакистан могла бы присоединиться Индия, и трубопровод можно было бы продлить до ее границ. Однако, Индия противостоит проектам предусматривающим развитие Пакистана, и, похоже, не намерена отказываться от этой позиции, сказал эксперт.

Реализация проекта строительства газопровода Иран-Пакистан под названием "Мир" общей стоимостью 7,5 миллиарда долларов была начата в марте 2013 года. Иран, в соответствии с двусторонним соглашением, уже завершил строительство своего участка трубопровода от газового месторождения "Южный Парс" до границы с Пакистаном. Однако пакистанская сторона затягивает строительство своего участка, объясняя задержку отсутствием средств.

(Автор: Елена Косолапова)
Твиттер:@E_Kosolapova

Новости по теме
Будет ли построен газопровод Иран-Пакистан?
Энергетика 10:43
Будет ли построен газопровод Иран-Пакистан?
Энергетика 27 мая 13:07
Реализации проекта газопровода Иран–Пакистан мешают США – эксперт
Энергетика 25 мая 15:56
Иран может внести важный вклад в диверсификацию поставок газа в Европу – Еврокомиссия (эксклюзив)
Энергетика 24 мая 09:58
Иран может внести важный вклад в диверсификацию поставок газа в Европу – Еврокомиссия (эксклюзив)
Энергетика 23 мая 15:26
У иранского и израильского газа мало шансов дойти до Европы – эксперт
Точка зрения 22 мая 21:14
Минэнерго Грузии о планируемых закупках иранского газа (Эксклюзив)
Энергетика 28 апреля 08:00
Минэнерго Грузии о планируемых закупках иранского газа (Эксклюзив)
Энергетика 24 апреля 14:15
Азербайджан может транспортировать газ из Ирана и Ирака в Европу
Энергетика 29 августа 2016 12:00
Поставки иранского газа в Европу - вопрос не ближайшего будущего
Экономика 15 апреля 2016 19:34
Вице-президент Еврокомиссии заявил о прогрессе в переговорах по поставкам туркменского газа в Европу (эксклюзив)
Энергетика 28 февраля 2016 13:16
Марош Шефчович: Есть прогресс в переговорах по поставкам туркменского газа в Европу (эксклюзив)
Энергетика 26 февраля 2016 20:13
ЕС считает Иран потенциальным источником для "Южного газового коридора" (эксклюзив)
Энергетика 6 февраля 2016 07:29
ЕС считает Иран потенциальным источником для "Южного газового коридора" (эксклюзив)
Энергетика 5 февраля 2016 12:22
Иранский и туркменский газ не появится в Европе в ближайшие годы - эксперт
Энергетика 1 февраля 2016 17:47
Европа может не увидеть иранский газ и после снятия санкций
Энергетика 18 января 2016 17:35
Швейцарцы отказались от иранского газа в пользу азербайджанского (эксклюзив)
Энергетика 14 августа 2015 10:51
Европа не скоро ощутит присутствие иранского бизнеса
Энергетика 6 августа 2015 11:28