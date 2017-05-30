Газопровод Иран-Пакистан может принести большие выгоды - эксперт

БАКУ /Trend/ - Пакистан может получить большую выгоду от реализации проекта газопровода «Иран-Пакистан», но Исламабад фактически не сделал ничего, чтобы использовать этот масштабный проект с немалым потенциалом, считает пакистанский эксперт по международным отношениям и политолог Малик Айюб Сумбал.

«Я думаю, что нынешнее правительство Пакистана не очень заинтересовано в этом проекте, и не планирует завершать строительство газопровода в ближайшее время, если только не произойдут какие-то экстраординарные события», - сказал Сумбал Trend.

По мнению эксперта, Пакистан до сих пор не смог построить газопровод из Ирана из-за давления со стороны США, обладающих большим влиянием на Исламабад.

При этом эксперт отметил, что у Пакистана есть хорошая возможность включить проект этого трубопровода в экономический коридор Китай–Пакистан, который предполагает реализацию ряда инфраструктурных проектов на территории Пакистана за счет китайских инвестиций в размере 62 миллиардов долларов.

Также, по словам Сумбала, к проекту газопровода Иран-Пакистан могла бы присоединиться Индия, и трубопровод можно было бы продлить до ее границ. Однако, Индия противостоит проектам предусматривающим развитие Пакистана, и, похоже, не намерена отказываться от этой позиции, сказал эксперт.

Реализация проекта строительства газопровода Иран-Пакистан под названием "Мир" общей стоимостью 7,5 миллиарда долларов была начата в марте 2013 года. Иран, в соответствии с двусторонним соглашением, уже завершил строительство своего участка трубопровода от газового месторождения "Южный Парс" до границы с Пакистаном. Однако пакистанская сторона затягивает строительство своего участка, объясняя задержку отсутствием средств.

(Автор: Елена Косолапова)

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