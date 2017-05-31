Президент Ильхам Алиев: Азербайджан известен в мире как надежный партнер, добывающий и экспортирующий на рынки нефть и газ (версия 3)

31 мая 2017 10:32 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Азербайджан известен в мире как надежный партнер, добывающий и экспортирующий на рынки нефть и газ, сказал в среду Президент Азербайджана Ильхам Алиев на открытии ХХIV Международной выставки и конференции "Нефть и газ Каспия-2017", а также VII Каспийской международной выставки энергетики и альтернативной энергии.

«Уважаемые дамы и господа. Дорогие друзья. Я сердечно приветствую всех вас. Поздравляю вас с открытием Каспийской нефтегазовой выставки. Проведение в Азербайджане этой выставки очень знаменательное событие. Это уже 24-я проводимая в стране выставка. Это само по себе является показателем. Это показывает, что Азербайджан известен в мире как надежный партнер, добывающий и экспортирующий на рынки нефть и газ», - сказал Президент Ильхам Алиев.

Глава государства подчеркнул, что интерес к выставке не уменьшается, а напротив, растет, отметил глава государства.

«Здесь было отмечено, что в этой выставке принимает участие около 300 компаний. Полностью уверен, что нынешняя выставка тоже будет успешной. Но, несомненно, проведение первой выставки сыграло особую роль в том, чтобы о стране узнали в мире. Потому что в то время об Азербайджане не знали, Азербайджан был молодым независимым государством. В нашей стране было достаточно много проблем, и выставка сыграла незаменимую роль в представлении миру ее нефтегазового потенциала. Я хочу выразить признательность организаторам выставки. Они сотрудничают с Азербайджаном уже 24 года, вносят большой вклад в развитие страны. Первая выставка имела особое значение для представления Азербайджана миру как страны с большим потенциалом. С того времени и по сегодняшний день Азербайджан смог построить с зарубежными инвесторами в нефтегазовой сфере очень успешное сотрудничество", - сказал глава государства.

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