Контракт на разработку блока АЧГ будет продлен в июне - региональный президент BP

31 мая 2017 11:10 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/- Контракт типа PSA на разработку блока нефтегазовых месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" в азербайджанском секторе Каспия будет продлен в следующем месяце, сказал журналистам в среду региональный президент компании BP по Азербайджану, Грузии и Турции Гэри Джонс.

Азербайджанская госнефтекомпания SOCAR и BP 23 декабря 2016 года подписали письмо о намерениях по разработке блока "Азери-Чираг-Гюнешли" до 2050 года. Письмом о намерениях согласовываются основные коммерческие принципы будущей разработки блока АЧГ.

Контракт на разработку крупного морского месторождения АЧГ был заключен в 1994 году. Доказанные запасы нефти блока составляют около одного миллиарда тонн.

Долевое участие в контракте распределено следующим образом: BP (оператор в "Азери-Чираг-Гюнешли") - 35,78 процента, Chevron - 11,28 процента, Inpex - 10,96 процента, AzACG - 11,65 процента, Statoil - 8,55 процента, Exxon - восемь процентов, ТРАО - 6,75 процента, Itochu - 4,3 процента, ONGC - 2,72 процента.

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