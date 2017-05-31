Президент Ильхам Алиев: Нефтегазовые проекты Азербайджана являются гарантами безопасности, стабильности, развития в регионе

БАКУ /Trend/ - Нефтегазовые проекты Азербайджана являются гарантами безопасности, стабильности, развития в регионе.

Об этом в частности сказал в среду Президент Азербайджана Ильхам Алиев на открытии ХХIV Международной выставки и конференции "Нефть и газ Каспия-2017", а также VII Каспийской международной выставки энергетики и альтернативной энергии.

«Говоря о значении выставки, мы обязательно должны отметить проект «Шах Дениз». Потому что, возможно, многие забыли, что контракт по проекту «Шах Дениз» был подписан в 1996 году именно во время нефтегазовой выставки. В то время Азербайджан был известен только как нефтяная страна. Реализация проекта «Шах Дениз» превратила Азербайджан в страну, добывающую, экспортирующую и нефть, и газ. Сегодня мы не можем представить региональное сотрудничество без проекта «Шах Дениз». Потому что проект «Шах Дениз» - это проект, решающий именно вопросы энергетической безопасности. Сегодня вопросы энергетической безопасности являются вопросами национальной безопасности стран. Все зависит от энергетики. Природный газ является самым дешевым - конечно, если не учитывать возобновляемую энергию – экологически самым чистым источником энергии. И экономическое развитие развитых стран непосредственно связано с источниками энергии. К счастью, у Азербайджана достаточно большие запасы и нефти, и газа. Доказанные запасы газа страны составляют 2,6 триллиона кубометров. Таким образом, полностью обеспечивая свою энергетическую безопасность, Азербайджан играет свою роль и в решении вопросов энергетической безопасности дружественных стран, стран-партнеров. Разработка месторождения «Шах Дениз» продолжается уже несколько лет. Одновременно за эти годы мы смогли создать диверсифицированную нефтегазотранспортную сеть. Здесь, конечно же, особое место занимают нефтепроводы Баку-Тбилиси-Джейхан, Баку-Супса. Газопровод Баку-Тбилиси-Эрзурум в эксплуатации уже 10 лет. Все это исторические проекты. Если бы их не было, если бы в эти проекты не вкладывались инвестиции, то мы никуда не смогли бы экспортировать свои энергетические ресурсы. Потому что мы живем на замкнутой территории, у нас нет выхода к океанам, открытым морям. В этих условиях наши энергетические ресурсы выводятся на зарубежные рынки с помощью нефте- и газопроводов. И здесь недостаточно только экономической стороны, здесь обязательно должно быть региональное сотрудничество. Мы вместе с партнерами создали и укрепляем это сотрудничество», - сказал глава государства.

Глава государства подчеркнул, что нефтегазовые проекты Азербайджана также являются гарантами безопасности, стабильности, развития в регионе.

«Потому что в этих проектах работали десятки тысяч людей. В странах, совместно с нами реализующих сегодня эти проекты, ускоряется развитие в этой сфере. Конечно же, это очень положительно влияет и на отношения между странами», - сказал Президент Азербайджана.

Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что нефте- и газопроводы Баку-Тбилиси-Джейхан, Баку-Тбилиси-Эрзурум, Баку-Супса являются большим достоянием Азербайджана.

«Успешно продолжается и разработка второй фазы проекта «Шах Дениз». Как вы знаете, сегодня мы занимаемся реализацией «Южного газового коридора», и это уникальный в мировом масштабе проект, первый среди инфраструктурных проектов на европейском пространстве. В этот проект предусмотрено инвестировать 40 миллиардов долларов. Большая их часть уже вложена. Работы в четырех сегментах «Южного газового коридора» идут успешно», - сказал глава государства.