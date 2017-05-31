Заседание мониторингового комитета при ОПЕК может пройти в РФ 22-24 июля - Новак

31 мая 2017 16:41 (UTC+04:00)

Следующее заседание министерского мониторингового комитета при ОПЕК по сокращению добычи нефти может пройти в России 22-24 июля, сообщил журналистам министр энергетики РФ Александр Новак, передает ТАСС.

"Мы обсуждали с Баркиндо возможность проведения (заседания комитета) в июле, 22-24 числа. Я думаю, что мы согласуем эту дату со всеми участниками комитета", - сказал министр.

Он подтвердил, что заседание состоится в России, но город еще предстоит обсудить.

Новак также сообщил, что Россия и ОПЕК обсуждают возможность проведения министерских встреч на постоянной основе в составе стран картеля и вне ОПЕК.

"Мы сейчас над этим работаем вместе с нашими странами. Мы считаем, что действительно нужна площадка, на которой консолидировались бы страны ОПЕК, она также могла бы продолжать свою работу и по окончании действия соглашения о прекращении добычи, - сказал Новак. - Мы пока думаем - в каком формате, может это будет не комитет, а министерская встреча, которая будет проходить один раз в год или два раза в год в более широком составе, то есть включая страны ОПЕК и вне ОПЕК".

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