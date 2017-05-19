Компания Nar организовала тренинг для студентов посвященный мобильной связи (ФОТО)

19 мая 2017 13:18 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Nar продолжает успешное сотрудничество с Азербайджанским техническим университетом (АзТУ), в рамках своей стратегии корпоративной социальной ответственности (КСО).

В прошлом году при университете, оператором была открыта лаборатория Nar, снабженная специальным оборудованием. Не останавливаясь на достигнутом, Nar продолжает развивать сотрудничество с АзТУ в различных направлениях.

Так, для студентов АзТУ был организован тренинг на тему "Основы мобильной связи", проведенный командой профессионалов, состоящей из местных специалистов в области IT-технологий. Студенты и молодые инженеры, принявшие участие в тренинге, получили теоретические и практические знания о работе мобильных сетей, основах мобильного интернета, а также таких технологиях связи как 2G, 3G и 4G. Данная инициатива компании Nar, придающей особую важность развитию образования, и просвещения, поможет студентам стать еще успешней в учебе.

Нужно отметить, что в рамках договора о сотрудничестве, подписанного с АзТУ, оператором была создана лаборатория Nar GSM, благодаря которой студенты имеют возможность получать знания и практический опыт в сфере GSM. В данной лаборатории, снабженной современным телекоммуникационным оборудованием, проводятся тренинги и семинары для студентов, с участием профессиональных специалистов в области технологий. Целая группа молодых людей, получивших практические знания в рамках данной программы, уже сделали первые шаги к тому, чтобы стать квалифицированными специалистами. Оборудование университетской лаборатории и проведение программы стажировки для студентов, осуществляется в рамках стратегии КСО Nar, направленной на развитие образования и молодежи.

Более подробную информацию о стратегии КСО Nar можно получить, посетив nar.az.

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