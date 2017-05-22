"Лаборатория Касперского" зафиксировала снижение количества DDoS-атак в 2017 году

БАКУ /Trend/ - Первый квартал 2017 ознаменовался традиционным для начала года спадом числа DDoS-атак, следует из отчета "Лаборатории Касперского", распространенного в понедельник.

При этом общий вектор развития угрозы подтверждает прогнозы экспертов компании.

По сравнению с аналогичным периодом предыдущего года количество и сложность атак продолжает расти. Системой Kaspersky DDoS Intelligence в первые три месяца 2017 года были зафиксированы атаки по целям, расположенным в 72 странах мира.

Первое место по числу серверов управления ботнетами остается за Южной Кореей, а на второе вышли США. Нидерланды впервые c апреля 2015 года вытеснили из тройки лидеров Китай, который опустился на седьмую позицию. Россия осталась на четвертом месте. Кроме того, из десятки стран с наибольшим числом командных серверов вышли Япония, Украина и Болгария. Вместо них появились Гонконг, Румыния и Германия.

Распределение по операционным системам в этом квартале тоже изменилось. Потеснив ботнеты из устройств интернета вещей на Linux, на первый план вышли Windows-боты: их доля выросла с 25 процентов в прошлом квартале до 60 процентов в январе-марте 2017.

За отчетный период не было зарегистрировано ни одной атаки с усилением, зато наблюдался рост числа атак с использованием шифрования. Это соответствует прошлогодним прогнозам "Лаборатории Касперского": набирают популярность сложные DDoS-атаки, которые нелегко обнаружить стандартными защитными инструментами.

В целом, начало года было довольно тихим – наибольшее число атак (994) наблюдалось 18 февраля, а рекорд по продолжительности нападения составил всего 120 часов. Это значительно меньше, чем в четвертом квартале 2016 года: тогда самая продолжительная атака длилась 292 часа.

"Начало года традиционно характеризуется ощутимым спадом числа DDoS-атак – тенденция сохраняется на протяжении вот уже пяти лет. Это может быть связано с тем, что злоумышленники или их заказчики устраивают себе отпуск. Однако несмотря на предсказуемый спад, с января по март этого года было зафиксировано больше DDoS-атак, чем в первом квартале 2016, что подтверждает вывод о росте их количества. Поэтому расслабляться не следует, лучше позаботиться о своей защите до того, как киберпреступники снова войдут в рабочий ритм", - прокомментировал Алексей Киселев, менеджер Kaspersky DDoS Prevention в России.

Разработанное "Лабораторией Касперского" решение Kaspersky DDoS Prevention обеспечивает эффективную многоуровневую защиту интернет-ресурсов от DDoS-атак практически любой сложности и силы. Принцип защиты, реализованный в Kaspersky DDoS Prevention, основывается на том, что весь "мусорный" трафик, ответственный за перегрузку канала и недоступность ресурса, проходит через распределенные центры фильтрации, где и отсекается. Таким образом защищаемый ресурс получает лишь легитимные запросы пользователей и способен продолжать работу даже во время атаки.