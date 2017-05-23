Работы по объединению сетей Bakcell и Azerfon практически завершены (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - Значительная часть работ по объединению сетей Bakcell и Azerfon завершена, сообщил в эксклюзивном интервью Trend в пятницу главный исполнительный директор компании Bakcell Николай Бекерс.

Регулятором проекта технической консолидации выступает учрежденное компаниями Bakcell и Azerfon совместное предприятие Azerconnect.

По словам Бекерса, процесс консолидации является продолжительным, так как потребуется регулярно проводить обновление систем и внедрять новые функции.

"Первоначально это было чисто техническое решение. Это практикуется на многих рынках. Создаются совместные предприятия между конкурентами. Например, компании Vodafone и Orange или Deutsche Telekom и Orange создают совместные предприятия, для того чтобы оптимизировать расходы, уменьшить технические расходы, увеличить масштаб охвата и предоставлять качественные скидки потребителям. Это также помогает в переговорах с поставщиками оборудования и в получении от них соответствующих скидок, что позволяет нам экономить средства в иностранной валюте с учетом того, что мы получаем доходы в манатах от своей деятельности на местном рынке", - сказал Бекерс.

Что касается Azerconnect, то, по словам главы Bakcell, правление обеих компаний решило расширить ее функции, передав ей IT и бэк-офисные функции.

"Главной целью опять же является увеличение эффективности за счет экономии средств. Таким образом мы сможем получить сбережения, которые будут направлены на улучшение наших сетей и на предоставление потребителям еще более качественных услуг. Неважно, компания сама осуществляет эти технические сервисы или выводит на аутсорсинг, главное - создать такую модель, которая обеспечит эффективность и экономию средств, что, в свою очередь, позволит увеличить инвестиции для расширения деятельности компании, развития сети", - сказал Бекерс.

Глава компании также внес ясность в вопрос регулирования тарифов на межоператорское соединение с оператором Azerfon.

Речь идет о стоимости межоператорского соединения, которая установлена государством на уровне 0,02 маната. Тариф на соединение определяет сумму, которую один оператор платит другому за минуту разговора абонента вне своей сети.

Ранее для создания равных условий для развития министерство связи и высоких технологий Азербайджана уведомило операторов об унификации тарифов на межоператорское соединение. Тариф на такое соединение (стоимость завершающей минуты разговора) между операторами был снижен с 0,05 до 0,02 маната. Однако на рынке пока еще применяется практика асимметричных тарифов между операторами.

"Этот вопрос затрагивает всех трех операторов - Bakcell, Azercell и Azerfon. Да, действительно, тарифы различаются, и эти тарифы устанавливает регулятор. Тем не менее это достаточно распространенная практика, которая применяется в странах Западной Европы. Поэтому ситуация с тарифами на межоператорское соединение в Азербайджане не является экстраординарной. Это зависит от оценки регулятора, объемов рынка, доли операторов на рынке и многих других факторов. Можно не соглашаться, можно спорить, однако практика установления асимметричных тарифов вполне нормальное явление и здесь нет ничего необычного", - сказал Бекерс.

Глава Bakcell рассказал также о текущей ситуации на рынке мобильной связи страны и о перспективных планах компании на ближайшее будущее.

"Падение цен на нефть и девальвации маната оказали негативное влияние на покупательную способность потребителей, что, в свою очередь, негативно отразилось на объеме рынка и на обороте компании, который уменьшился в манатном выражении и еще больше в долларовом. Потребители не готовы платить больше. В отличие от многих других секторов, телекоммуникационный сектор является одним из не многих, а, может, даже единственным, где ценовых изменений и ценового роста не произошло. Он был очень ограниченным. У нас практически не было роста цен. Мы всего лишь поменяли некоторые пакеты. Bakcell старается сделать так, чтобы не создавать дополнительную нагрузку для своих потребителей, чья покупательная способность и так упала", - сказал Бекерс.

В перспективные планы Bakcell на ближайших год, по словам Бекерса, входит расширение LTE в Баку и на Абшеронском полуострове и увеличение покрытия сети 3G в регионах страны.

В настоящее время число базовых станций Bakcell составляет примерно шесть тысяч единиц и в перспективные планы компании, как сказал Бекерс, входит увеличение охвата сети, особенно в регионах страны.

"Bakcell сохраняет свое лидерство по скорости передачи данных, и, используя это преимущество, мы хотим предоставить нашим абонентам специальные пакеты, которые можно будет использовать для стриминга, просмотра видеоконтента на Youtube, пользоваться другими интернет-услугами", - сказал Бекерс.

В долгосрочные перспективные планы компании, сказал глава компании, входит расширение LTE в Бакинском метрополитене, запуск услуги VoLTE, которая в настоящее время находится в тестовом режиме. Также в будущем предусматривается запуск сервиса оплаты парковки посредством мобильного телефона.

"Что касается планов по предоставлению фиксированного интернета, то думаю, что долгосрочное будущее состоит в конвергенции фиксированного интернета в Азербайджане. Но для этого необходимо создать высокоскоростную оптическую инфраструктуру. Это достаточно дорогостоящий проект. Мы пока не приняли решение и находимся на этапе рассмотрения и оценки различных вариантов. Все операторы в мире будут полностью переходить к IP-сетям. Полагаю, Азербайджан также должен поддерживать эту тенденцию. Но чтобы это сделать, нам необходима поддержка регулятора. И если такая поддержка будет оказана, мы будем следовать в этом направлении", - сказал Бекерс.