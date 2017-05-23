Azercell выбрала журналистов для онлайн-обучения английскому языку

БАКУ /Trend/ - Завершился прием на курсы английского языка для журналистов в режиме онлайн, организованные ООО Azercell Telekom. Первые 50 журналистов, отправившие заявки на адрес press@azercell.com , получили возможность обучаться английскому языку:

1. Абдуллаева Самира - Агентство «Report»

2. Атаева Нурана - İTV

3. Атиф Эйвазов - Xəzər Media Group

4. Айгюн Акиф – «Araz» FM

5. Джафарова Айнура - газета «İki sahil»

6. Багиров Рашад - газета «İki sahil»

7. Балаева Азада - Space TV

8. Будагов Нихад - Агентство Азертадж

9. Ахмедли Джейхун - Femida.Az

10. Ахмедова Фариза - Lent.Az

11. Алекперов Мамедшариф - CBC Sport

12. Алиев Азад – газета «Həftə-içi»

13. Алиев Ильхам - science.az

14. Алиев Талех - xeberdar.net

15. Алиев Вусал - Avropa.info

16. Азизова Гюльнар - Агентство CBC

17. Гаджиева Нармин - Space TV

18. Гусейнли Гюнель - Azxeber.Com

19. Гусейнов Мурад - Бакинский Медиа-Центр

20. Исабалаева Ильхама - Агентство Trend

21. Керимов Орхан - Salamnews.org

22. Мамедли Бахтияр - газета «Каспий»

23. Мамедов Орхан - CBC

24. Мамедов Вусал - APA

25. Мамедова Малахат - Агентство CBC

26. Мансимли Джафар - proloq.az

27. Мусаев Садиг - газета «Mədəniyyət»

28. Мустафаев Эмиль - Minval.az

29. Мухтаров Фуад - BBC

30. Новрузова Севиндж - газета «Respublika Gəncləri»

31. Омарова Рита - APA TV

32. Парвин Арзукызы - Modern.az

33. Гафаров Сабухи - AFN.az

34. Гаравелиева Джамиля - Space TV

35. Гадимова Хураман - журнал ANT

36. Гулиев Эльнур - ATV

37. Гулиева Нурлана - журнал «Region Plyus»

38. Гулиева Вафа - Агентство CBC

39. Гулиева Зульфия - Mövqe.az

40. Гулузаде Орхан - Trend.az

41. Улкер Абдуллаева- Sputnik.az

42. Рамина Эйвазкызы - Qafqazinfo.az

43. Рустамли Эльчин – «Bizim yol»

44. Рустамов Эльшан - 1news.az

45. Солтанова Кенуль - Publika.az

46. Султанова Парвана - 1news.az

47. Танрывердиев Эльдар - Azvision.az

48. Умудлу Гюльджахан - газета «Mədəniyyət»

49. Вели Туран - Агентство APA

50. Халафов Чингиз – ARB

Доводим до вашего сведения, что заявки на курсы английского языка других журналистов также приняты во внимание. Они смогут пройти курс через шесть месяцев на очередной сессии (после завершения текущего курса).

Для информации отметим, что организация курсов в режиме онлайн облегчит работу представителей медиа в нашей цифровой жизни, создавая условия для привлечения на курсы еще большего числа журналистов.

Лидер в сфере мобильной связи Азербайджана и крупнейший инвестор ненефтяного сектора, ООО Azercell Telecom было основано в 1996 году. Сеть компании, на долю которой приходятся 48 процентов мобильного рынка страны, охватывает 99,8 процента населения. Сегодня 4,5 миллиона человек выбирают в качестве оператора Azercell. Мобильный оператор Azercell внедрил в Азербайджане ряд инновационных технологий и концепций: GSM-технологии, систему предоплаченных мобильных услуг, 24/7 Телефонный центр, абонентскую службу онлайн, GPRS/EDGE (мобильный интернет), M2M, MobilBank, концепцию офисов Azercell Express, предоставляющих три службы из одной точки, мобильную электронную услугу "АСАН Имза" и др. В 2012 году компания Azercell представила сеть четвертого поколения LTE. Согласно результатам компании Global Wireless Solutions, проводящей исследования в сфере качества мобильной связи, а также международных систем Opensignal и Testmy.net, измеряющих сетевое качество радиосигналов, сеть компании Azercell среди операторов мобильной связи Азербайджана по многим параметрам продемонстрировала самые высокие показатели.