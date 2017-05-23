Azercell выбрала журналистов для онлайн-обучения английскому языку

БАКУ /Trend/ - Завершился прием на курсы английского языка для журналистов в режиме онлайн, организованные ООО Azercell Telekom. Первые 50 журналистов, отправившие заявки на адрес press@azercell.com , получили возможность обучаться английскому языку:
1. Абдуллаева Самира - Агентство «Report»
2. Атаева Нурана - İTV
3. Атиф Эйвазов - Xəzər Media Group
4. Айгюн Акиф – «Araz» FM
5. Джафарова Айнура - газета «İki sahil»
6. Багиров Рашад - газета «İki sahil»
7. Балаева Азада - Space TV
8. Будагов Нихад - Агентство Азертадж
9. Ахмедли Джейхун - Femida.Az
10. Ахмедова Фариза - Lent.Az
11. Алекперов Мамедшариф - CBC Sport
12. Алиев Азад – газета «Həftə-içi»
13. Алиев Ильхам - science.az
14. Алиев Талех - xeberdar.net
15. Алиев Вусал - Avropa.info
16. Азизова Гюльнар - Агентство CBC
17. Гаджиева Нармин - Space TV
18. Гусейнли Гюнель - Azxeber.Com
19. Гусейнов Мурад - Бакинский Медиа-Центр
20. Исабалаева Ильхама - Агентство Trend
21. Керимов Орхан - Salamnews.org
22. Мамедли Бахтияр - газета «Каспий»
23. Мамедов Орхан - CBC
24. Мамедов Вусал - APA
25. Мамедова Малахат - Агентство CBC
26. Мансимли Джафар - proloq.az
27. Мусаев Садиг - газета «Mədəniyyət»
28. Мустафаев Эмиль - Minval.az
29. Мухтаров Фуад - BBC
30. Новрузова Севиндж - газета «Respublika Gəncləri»
31. Омарова Рита - APA TV
32. Парвин Арзукызы - Modern.az
33. Гафаров Сабухи - AFN.az
34. Гаравелиева Джамиля - Space TV
35. Гадимова Хураман - журнал ANT
36. Гулиев Эльнур - ATV
37. Гулиева Нурлана - журнал «Region Plyus»
38. Гулиева Вафа - Агентство CBC
39. Гулиева Зульфия - Mövqe.az
40. Гулузаде Орхан - Trend.az
41. Улкер Абдуллаева- Sputnik.az
42. Рамина Эйвазкызы - Qafqazinfo.az
43. Рустамли Эльчин – «Bizim yol»
44. Рустамов Эльшан - 1news.az
45. Солтанова Кенуль - Publika.az
46. Султанова Парвана - 1news.az
47. Танрывердиев Эльдар - Azvision.az
48. Умудлу Гюльджахан - газета «Mədəniyyət»
49. Вели Туран - Агентство APA
50. Халафов Чингиз – ARB
Доводим до вашего сведения, что заявки на курсы английского языка других журналистов также приняты во внимание. Они смогут пройти курс через шесть месяцев на очередной сессии (после завершения текущего курса).
Для информации отметим, что организация курсов в режиме онлайн облегчит работу представителей медиа в нашей цифровой жизни, создавая условия для привлечения на курсы еще большего числа журналистов.
Лидер в сфере мобильной связи Азербайджана и крупнейший инвестор ненефтяного сектора, ООО Azercell Telecom было основано в 1996 году. Сеть компании, на долю которой приходятся 48 процентов мобильного рынка страны, охватывает 99,8 процента населения. Сегодня 4,5 миллиона человек выбирают в качестве оператора Azercell. Мобильный оператор Azercell внедрил в Азербайджане ряд инновационных технологий и концепций: GSM-технологии, систему предоплаченных мобильных услуг, 24/7 Телефонный центр, абонентскую службу онлайн, GPRS/EDGE (мобильный интернет), M2M, MobilBank, концепцию офисов Azercell Express, предоставляющих три службы из одной точки, мобильную электронную услугу "АСАН Имза" и др. В 2012 году компания Azercell представила сеть четвертого поколения LTE. Согласно результатам компании Global Wireless Solutions, проводящей исследования в сфере качества мобильной связи, а также международных систем Opensignal и Testmy.net, измеряющих сетевое качество радиосигналов, сеть компании Azercell среди операторов мобильной связи Азербайджана по многим параметрам продемонстрировала самые высокие показатели.