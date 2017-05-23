Мобильное приложение Ailə TV доступно в Play Store

23 мая 2017 20:03 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Сервис IPTV от Ailə TV стал доступен не только на телевизорах, но и на всех устройствах, работающих на платформе Android, говорится в сообщении пресс-службы компании Caspian Telecom.

Абоненты, скачав с Play Store мобильное приложение Ailə TV, могут просматривать 200 каналов на смартфонах, планшетах или на Android-телевизорах без каких-либо дополнительных устройств. Кроме того, в каждом из 200 каналов активна функция просмотра повтора передач за три последних дня.

Напомним что, абонентская подписка на сервис IPTV от Ailə TV составляет 10 манатов в месяц. Услугой можно воспользоваться в любой точке мира, где есть интернет-соединение выше двух Мбит/с.

При первичном подключении новым абонентам необходимо пройти регистрацию и подтвердит её СМС-сообщением, после чего он получит доступ к 200 каналам.

Для подробной информации можно обратиться в Центр абонентской поддержки по круглосуточному номеру (012) 920.

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