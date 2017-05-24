Обновлена услуга выдачи е-справок о высшем образовании в Азербайджане (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - На портале "Электронное правительство" (e-gov.az) обновилась услуга получения е-справки о высшем образовании, говорится в среду в сообщении министерства транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана.

Новшеством является добавление в базу данных информации о выпускниках с 2011 года по сегодняшний день. Ранее в базу были включены лишь данные о выпускниках за 2012-2013 годы. За последние годы с момента запуска услуги число обращений за получением е-справки о высшем образовании превысило 58,4 тысячи раз.

В справке отражается серийный номер диплома, дата его выдачи, персональные данные владельца, название вуза, факультет, дата поступления и окончания вуза и т.д.

Воспользоваться сервисом можно, задав поиск по номеру и серии диплома либо используя индивидуальный идентификационный номер (FIN).

Электронная справка считается официальным документом, подтверждающим информацию о получении высшего образования, который можно будет предоставить по назначению.

Полученная гражданином электронная справка может быть распечатана для предъявления или отправлена по электронной почте по месту требования.

Портал "Электронное правительство" является ключевым инструментом, поддерживающим работу с гражданами и предприятиями государственного и частного секторов. Он призван снизить количество запрашиваемых у граждан документов за счет того, что различные органы будут взаимодействовать друг с другом в электронном виде.

Доступ к порталу "Е-правительства" осуществляется с использованием цифровой подписи, идентификационных данных частных предпринимателей и граждан, верификационных данных (логин и пароль), а также мобильной системы аутентификации, которые можно получить в электронной форме после прохождения регистрации на портале.

(Автор: Гусейн Велиев)

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