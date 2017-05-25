Спутниковые снимки Azersky используют для научных исследований

25 мая 2017 15:25 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Спутниковый оператор Азербайджана ОАО "Азеркосмос" объявил второй этап конкурса "Поощрение услуг дистанционного наблюдения поверхности Земли во имя устойчивого развития Азербайджана", говорится в сообщении ОАО.

Основной целью проекта является поощрение использования снимков получаемых со спутника и развитие услуг дистанционного наблюдения Земли.

ОАО "Азеркосмос" обеспечит победителей конкурса спутниковыми изображениями до 29 сентября 2017 года, которые они смогут применять в своих научных исследованиях в течение следующих шести месяцев (до 29 марта 2018 года).

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 31 июля 2017 года. В конкурсе могут принять участие научно-исследовательские институты, университеты и другие структуры, занимающиеся научными исследованиями, а также юридические и физические лица.

Представленные на конкурс проекты должны соответствовать трем основным критериям – наличие научного назначения во имя устойчивого развития страны; наличие новой инициативы в области наблюдения поверхности Земли; наличие инновационной составляющей.

Условиями участия в конкурсе можно ознакомиться по адресу:

azercosmos.az/wp-content/uploads/Istirak_Sertleri.pdf

(Автор: Гусейн Велиев)

Твиттер: @h_veliyev

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