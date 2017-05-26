О пяти основных факторах IT риск-менеджмента в азербайджанских банках и предприятиях

26 мая 2017 10:33 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Уровень IT риск-менеджмента в азербайджанских банках и предприятиях в целом находится на недостаточно высоком уровне, сказал в пятницу директор по информационной безопасности компании Growth Trend Partners Ильгар Алиев в ходе конференции на тему "Кибербезопасность банковских и финансовых рынков".

По его словам, основной причиной этого является несоблюдение пяти основных факторов IT риск-менеджмента.

"Для проведения успешного IT риск-менеджмента необходимо соблюдение пяти основных факторов - связь IT риск-менеджмента с бизнес-факторами, интеграция и связь с электронным риск-менеджментом, соблюдение баланса между затратами и прибылью риск-менеджмента, ответственность со стороны высшего руководства компании, а также применение IT риск-менеджмента в каждодневной деятельности компании", - сказал Алиев.

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