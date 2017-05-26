Возобновлен прием платежей за услуги госоператоров связи Азербайджана в терминалах eManat

26 мая 2017 11:44 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Компания Modenis возобновила прием платежей за услуги связи и интернета государственных операторов связи производственного объединения "Бакинская телефонная связь" и ООО Aztelekom в платежных терминалах eManat, сообщили Trend в пятницу в компании.

Платежные терминалы eManat предназначены для оплаты коммунальных услуг, услуг стационарной и мобильной телефонии, интернета, кабельного телевидения, приема платежей по банковским кредитам и др.

Оплата услуг государственных операторов связи в платежных терминалах eManat была приостановлена в начале 2015 года, что, как сообщалось ранее, было связано с вопросами технического характера.

Общее число используемых в сети Modenis платежных терминалов eManat превышает 2,1 тысячи единиц, 75 процентов из которых установлены в Баку, остальные - в районах страны. Терминалы установлены в общественных местах (бизнес-центры, залы ожидания вокзалов и аэропортов, торговые центры и т.д.).

В настоящее время абонентские платежи госоператоров связи доступны в терминалах MilliÖN, ExpressPay и Easypay.

(Автор: Гусейн Велиев)

Твиттер: @h_veliyev

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