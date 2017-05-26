О пяти основных факторах IT-рисков в азербайджанских банках и на предприятиях (версия 2)

26 мая 2017 12:25 (UTC+04:00)

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БАКУ /Trend/ - Уровень управления IT-рисками в азербайджанских банках и на предприятиях в целом находится на недостаточно высоком уровне, сказал в пятницу директор по информационной безопасности компании Growth Trend Partners Ильгар Алиев на конференции, посвященной теме кибербезопасности банковских и финансовых рынков.

По его словам, основной причиной этого является несоблюдение пяти основных факторов в области управления IT-рисками.

"Для проведения успешного IT-риск-менеджмента необходимо соблюдение пяти основных факторов - связь IT-риск-менеджмента с бизнес-факторами, интеграция и связь с электронным риск-менеджментом, соблюдение баланса между затратами и прибылью в сфере риск-менеджмента, ответственность со стороны высшего руководства компании, а также применение IT-риск-менеджмента в каждодневной деятельности компании", - сказал Алиев.

Он также отметил, что для успешного управления рисками необходимо изменить личное отношение каждого к IT-риск-менеджменту. "Более 70 процентов успешных атак на информационную систему составляют фишинг-атаки, что напрямую зависит от отношения к безопасности. Если вы не будете рисковать своими личными данными, эти атаки не увенчаются успехом. Поэтому нужно серьезнее относиться к рискам в сфере IT", - сказал Алиев.

По данным аналитической компании Netcraft, число фишинг-атак в азербайджанском сегменте интернета в апреле по сравнению с показателем марта 2017 года сократилось на 0,3 процента. На каждые 350 сайтов в домене "az" за указанный период приходилась одна результативная для мошенников фишинг-атака, что составляет 0,28 процента от общего числа зарегистрированных в национальном домене интернет-ресурсов. В доменной зоне "az" зарегистрировано более 25,4 тысячи сайтов.

(Автор: Анвар Мамедов)

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