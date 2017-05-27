Хакеры могут взломать компьютер с помощью субтитров (ВИДЕО)

27 мая 2017 19:15 (UTC+04:00)

БАКУ/ Trend/ - В популярных видеоплеерах обнаружена уязвимость, позволяющая удаленно выполнить код, сообщили Trend в центре по борьбе с компьютерными инцидентами государственного агентства спецсвязи и информационной безопасности особой государственной службы охраны Азербайджана.

Согласно сообщению, то, как видеоплееры загружают и обрабатывают файлы с субтитрами для фильмов, может помочь хакерам выполнить код и получить контроль над атакуемой системой.

Как сообщают эксперты компании Check Point, злоумышленники могут заставить жертву открыть в своем плеере особым образом сконфигурированный файл и тем самым заполучить контроль над ее компьютером. В опубликованном ниже видео исследователи продемонстрировали атаку с эксплуатацией обнаруженной ими ранее неизвестной уязвимости.

Уязвимость затрагивает такие популярные стриминговые платформы, как Kodi, VLC, Popcorn Time и Stremio. По данным Check Point, в настоящее время уязвимое ПО используют порядка 200 млн видеоплееров и стримеров. VLC и PopcornTime уже исправили проблему, а Kodi и Stremio все еще работают над патчем. Эксперты протестировали на наличие уязвимости только вышеупомянутые платформы, однако не исключают ее существование и в других плеерах. Большинство пользователей получают субтитры из специального репозитория, куда кто угодно может загрузить вредоносный файл. Порталы ранжируют субтитры по их популярности, что на руку злоумышленникам.

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