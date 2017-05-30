БАКУ /Trend/ - Украина внедряет азербайджанскую технологию мобильной е-подписи "Asan Imza", говорится во вторник в сообщении компании B.EST Solutions (оператор услуги Asan Imza).

Вопросы принятия регламентов для реализации технологии "Asan Imza" в Украине были обсуждены в ходе прошедшей с 25 по 26 мая в этой стране международной научно-практической конференции на тему "Безопасность информации в информационно-телекоммуникационных системах". Ее организатором выступила украинская Госслужба спецсвязи и защиты информации.

Мобильная е-подпись "Asan Imza" станет не только инновационным идентификатором Украины при оказании е-услуг населению, но и выступит в качестве связующего элемента при построении трансграничных электронных услуг с Азербайджаном, создав новые инновационные возможности для развития транспортно-логистических маршрутов, экспорта и облегчения бизнес-процедур.

Опыт азербайджанских специалистов в сфере государственных е-услуг был изучен украинской делегацией, посетившей Азербайджан в конце 2016 года. Особый интерес вызвала мобильная е-подпись "Asan Imza".

В сентябре 2016 года в Украине был представлен аналог технологии "Mobile ID" с возможностью в тестовом режиме подписать документ с национальным сертификатом е-подписи Украины. Подписание документа между Азербайджаном и Украиной состоялось при техподдержке компании B.EST Solutions, сертификационного центра министерства юстиции Украины и Центра сертификационных услуг Asan при министерстве по налогам Азербайджана.

(Автор: Гусейн Велиев)

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