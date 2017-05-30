Услугу SMS-оповещения об успеваемости учеников в школах Азербайджана временно приостановят

БАКУ /Trend/ - С июля оказание услуги SMS-оповещения родителей об успеваемости их детей в школе будет временно приостановлено, сказали Trend в компании Mobile Solutions&Marketing Technologies (оператор услуги).

Как сказали в компании, услуга будет приостановлена в связи с летними каникулами.

"Учебный год в школах завершится 14 июня, однако в связи с тем, что оценки последних экзаменов также записываются в электронный журнал, услуга будет открыта до конца июня. Затем в связи с летними каникулами сервис SMS-оповещения будет временно приостановлена до начала нового учебного года", - сказали в компании.

Услуга внедрена примерно в 100 школах, участвующих в проекте "Электронная школа" ("e-School"). Сервис предусматривает отправку короткого сообщения об успеваемости ученика на мобильные телефоны родителей. Родители автоматически уведомляются об отсутствии ученика на уроке, полученных им оценках, как только информация заносится в "электронный журнал".

Услуга SMS-оповещения доступна в сети трех операторов мобильной связи Азербайджана (Bakcell, Azercell и Azerfon).

Для подключения к сервису необходимо обратиться в школу или отправить короткое сообщение на номер 9988, указав имя, фамилию, отчество ученика, номер школы, класс и номер домашнего телефона. Ежемесячная абонентская плата за услугу составляет 4,72 маната.

Родителям, подключившим к сервису двух и более детей, предоставляются скидки.

Официальный курс на 30 мая составляет 1,7020 AZN/USD.

(Автор: Гусейн Велиев)

Твиттер: @h_veliyev