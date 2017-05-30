Nar поддержал чемпионат среди школ посвященной году исламской солидарности (ФОТО)

30 мая 2017 16:45 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Nar оказал поддержку в проведении регионального чемпионата 2017 года среди школ по интеллектуальной игре, посвященной году исламской солидарности.

Соревнование знаний, организованное министерством образования Азербайджана, было проведено 27 мая одновременно в нескольких регионах страны с участием более 1,5 тысячи школьников. Победители регионального чемпионата по интеллектуальной игре среди школ получили право участия в чемпионате Азербайджана среди учащихся по игре "Брейн ринг", который также пройдет в 2017 году.

В рамках своей стратегии корпоративной социальной ответственности (КСО), Nar уделяет особое внимание вопросам образования и просвещения, и в этом году оператор принял решение поддержать проведение регионального чемпионата 2017 года среди школ по интеллектуальной игре, посвященной году исламской солидарности. Так, школьники, победившие в интеллектуальной игре, проведенной одновременно в таких городах как Баку, Гянджа, Ширван, Сумгаит, Мингячевир, Шамкир, Масаллы, Губа, Имишли, Гейчай и Загатала, были награждены ценными подарками от Nar.

Помимо этого, в каждом из регионов, где проводились соревнования, были организованы специальные стенды Nar. Данные соревнования сыграли важную роль в социально-общественной жизни регионов, и привлекли большое внимание местных школьников.

Более подробную информацию о КСО стратегии Nar можно получить на сайте nar.az.

  • Тэги:
  • Nar
Новости по теме
Награждены победители общереспубликанской олимпиады по информатике
IT 25 мая 16:50
Nar организовал тренинг для студентов, посвященный мобильной связи (ФОТО)
IT 19 мая 13:18
Мобильный оператор Азербайджана перенес сроки внедрения нового кредитного модуля
IT 21 апреля 13:32
Nar представляет новый пакет Turbo L+
IT 28 марта 19:09
Nar-CityNet объявляет о проведении кампании "Подарок на Новруз"
IT 14 марта 15:27
Nar представил новые вакансии на карьерной выставке
IT 2 марта 17:48
Nar удостоен престижной социальной медиа-премии (ФОТО)
IT 14 февраля 10:02
Студенты-отличники Азербайджанского технического университета получили награды от Nar (ФОТО)
IT 7 февраля 17:52
Nar предлагает выгодную кампанию по роумингу
IT 6 февраля 17:45
Стартовали учебные курсы по ремонту средств связи при поддержке Nar (ФОТО)
IT 2 февраля 18:22
Nar продолжает расширять высокоскоростную сеть 3G и 4G
IT 26 января 17:40
Успешно завершился первый этап курсов в рамках проекта Nar "Школа обучения" (ФОТО)
IT 19 января 16:28
Завершился конкурс "Следи за "Брейн-ринг", заработай подарок от Nar"
IT 10 января 11:19
Nar дал старт новогодней акции
IT 23 декабря 2016 17:59
Nar организовал курсы по ремонту ПК для людей с ограниченными возможностями (ФОТО)
IT 6 декабря 2016 16:39
Продолжается конкурс "Следи за "Брейн-ринг", заработай подарок от Nar"
IT 5 декабря 2016 14:28
Nar запускает новогоднюю акцию
IT 2 декабря 2016 17:53
Nar представит последние достижения на выставке BakuTel
IT 28 ноября 2016 16:48