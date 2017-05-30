Nar поддержал чемпионат среди школ посвященной году исламской солидарности (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Nar оказал поддержку в проведении регионального чемпионата 2017 года среди школ по интеллектуальной игре, посвященной году исламской солидарности.

Соревнование знаний, организованное министерством образования Азербайджана, было проведено 27 мая одновременно в нескольких регионах страны с участием более 1,5 тысячи школьников. Победители регионального чемпионата по интеллектуальной игре среди школ получили право участия в чемпионате Азербайджана среди учащихся по игре "Брейн ринг", который также пройдет в 2017 году.

В рамках своей стратегии корпоративной социальной ответственности (КСО), Nar уделяет особое внимание вопросам образования и просвещения, и в этом году оператор принял решение поддержать проведение регионального чемпионата 2017 года среди школ по интеллектуальной игре, посвященной году исламской солидарности. Так, школьники, победившие в интеллектуальной игре, проведенной одновременно в таких городах как Баку, Гянджа, Ширван, Сумгаит, Мингячевир, Шамкир, Масаллы, Губа, Имишли, Гейчай и Загатала, были награждены ценными подарками от Nar.

Помимо этого, в каждом из регионов, где проводились соревнования, были организованы специальные стенды Nar. Данные соревнования сыграли важную роль в социально-общественной жизни регионов, и привлекли большое внимание местных школьников.

Более подробную информацию о КСО стратегии Nar можно получить на сайте nar.az.